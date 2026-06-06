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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Петров пост в 2026 году: когда начинается и заканчивается, все правила и традиции

Петров пост в 2026 году — один из важных периодов православного церковного календаря, который предшествует празднику святых апостолов Петра и Павла. Это время духовного очищения, молитвы и умеренности, которое каждый год имеет переменные даты в зависимости от Пасхи и Троицы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Петров пост 2026 года

Петров пост 2026 года / © Фото из открытых источников

В этом материале рассмотрим, когда начинается и заканчивается Петров пост 2026, которые существуют правила питания, что разрешено и запрещено, а также в чем его духовный смысл.

Когда начинается Петров пост в 2026 году

Дата начала Петрова поста не является фиксированной. Он стартует через неделю после празднования Троицы (Зеленых праздников). А значит Петров пост начинается 8 июня.

Таким образом, верующие входят в период духовной подготовки уже в начале лета.

Когда заканчивается Петров пост в 2026 году

Завершается Апостольский пост всегда в канун праздников Петра и Павла. Поэтому 2026 последний день поста — 28 июня, потому что праздник Петра и Павла празднуют 29 июня.

Продолжительность поста 2026 составляет около трех недель.

Петров пост в 2026 году: главный духовный смысл

Апостольский пост установлен в честь апостолов Петра и Павла, которые по церковному преданию, посту и молитве готовили себя к проповеди Евангелия.

Основная цель поста:

  • духовное очищение;

  • контроль эмоций и мыслей;

  • отказ от излишеств;

  • сосредоточение на молитве и добрых поступках.

Пост в христианской традиции — это не только ограничение в пище, но, прежде всего, работа над внутренним состоянием человека.

Что можно есть в Петров пост

Пост Петра считается одним из самых мягких в церковном году, ведь приходится на лето, когда доступны свежие овощи и зелень.

Разрешенные продукты:

  • овощи и фрукты;

  • зелень;

  • каши и крупы;

  • бобовые;

  • грибы;

  • орехи;

  • рыба (в определенные дни);

  • растительное масло.

Что нельзя делать во время поста Петра

Кроме пищевых ограничений, важны и поведенческие правила.

В период поста рекомендуется избегать:

  • чрезмерных развлечений и празднований;

  • ссор и конфликтов;

  • ругательства и отрицательных эмоций;

  • употребление алкоголя;

  • переедание и излишеств;

  • вредных привычек.

Кому разрешено ослабление поста

Церковь допускает индивидуальный подход к посту. Ослабления могут иметь:

  • беременные женщины;

  • матери, кормящие грудью;

  • дети;

  • пожилые люди;

  • больные;

  • военнослужащие и люди с тяжелым физическим трудом.

В таком случае главным остается духовное содержание, а не строгие ограничения в пище.

FAQ

Когда начинается Петров пост в 2026 году?

Петров пост в 2026 году начинается 8 июня, через неделю после Троицы.

Сколько длится Петров пост в 2026 году?

В 2026 году Петровка длится примерно три недели — до 28 июня включительно.

Можно ли есть рыбу во время поста Петра?

Так, в Петров пост разрешается рыба в определенные дни, поскольку этот пост менее суров по сравнению с Великим постом.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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