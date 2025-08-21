ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
376
Время на прочтение
1 мин

Пейте каждый день перед сном: напиток, который поможет избавиться от жира на животе

Вода с корицей и лимоном – хороший вариант напитка перед сном.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Напиток.

Напиток. / © Freepik

Есть продукты, которые естественным образом ускоряют сжигание жира. Исследования доказали, что специи – корица, чили, перец и имбирь – могут быть полезны для похудения. Они оказывают согревающий эффект на организм.

Подробнее о натуральных «ускорителях» для похудения читайте в нашем материале.

Специи следует добавлять в свои блюда или напитки. Кроме полезного воздействия на метаболизм, они также обладают другими свойствами, способствующими здоровью.

Полезна вода с корицей и лимоном. Ее можно пить даже перед сном. Этот напиток хорошо влияет на:

  • функции мозга и сердца

  • обладает противовоспалительными свойствами

  • стабилизирует уровень сахара в крови

  • может оказать положительное влияние на пищеварение и таким образом способствовать снижению веса.

Корица снижает уровень глюкозы в крови и способствует лучшей регуляции, что имеет решающее значение для похудения.

Как приготовить напиток с корицей и лимоном?

Вам понадобится примерно 200 мл воды, полчайной ложки молотой корицы и сок половины лимона. Хорошо размешайте все ингредиенты. Можете добавить немного меда, чтобы усилить вкус.

Напомним, мы писали о том, как привычный напиток помогает людям после 50 лет .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie