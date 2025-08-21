- Дата публикации
Пейте каждый день перед сном: напиток, который поможет избавиться от жира на животе
Вода с корицей и лимоном – хороший вариант напитка перед сном.
Есть продукты, которые естественным образом ускоряют сжигание жира. Исследования доказали, что специи – корица, чили, перец и имбирь – могут быть полезны для похудения. Они оказывают согревающий эффект на организм.
Подробнее о натуральных «ускорителях» для похудения читайте в нашем материале.
Специи следует добавлять в свои блюда или напитки. Кроме полезного воздействия на метаболизм, они также обладают другими свойствами, способствующими здоровью.
Полезна вода с корицей и лимоном. Ее можно пить даже перед сном. Этот напиток хорошо влияет на:
функции мозга и сердца
обладает противовоспалительными свойствами
стабилизирует уровень сахара в крови
может оказать положительное влияние на пищеварение и таким образом способствовать снижению веса.
Корица снижает уровень глюкозы в крови и способствует лучшей регуляции, что имеет решающее значение для похудения.
Как приготовить напиток с корицей и лимоном?
Вам понадобится примерно 200 мл воды, полчайной ложки молотой корицы и сок половины лимона. Хорошо размешайте все ингредиенты. Можете добавить немного меда, чтобы усилить вкус.
