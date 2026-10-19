Пейте кофе правильно — будете жить дольше: исследователи обнаружили важную закономерность

Кофе / © pexels.com

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Регулярное употребление кофе связано со снижением риска преждевременной смерти, причем наиболее благоприятные показатели были зафиксированы у людей, выпивавших от одной до трёх чашек в день. При этом важно не только количество напитка, но и то, что в него добавляют.

Об этом пишет венгерское издание Blikk со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition.

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Исследователи проанализировали данные 46 222 взрослых американцев, чьи пищевые привычки отслеживались в рамках национального опроса о состоянии здоровья в 1999–2018 годах. Полученную информацию сопоставили с национальными регистрами смертности. За период наблюдения было зарегистрировано 7074 случая смерти.

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Сравнение показало, что у людей, регулярно употреблявших кофе, риск смерти от всех причин был ниже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.

Наиболее заметная разница наблюдалась среди участников, выпивавших одну-три чашки в день. У тех, кто употреблял одну-две чашки, риск смертности был примерно на 16% ниже, а среди тех, кто выпивал две-три чашки, — примерно на 17%.

Эти результаты свидетельствуют о том, что умеренное употребление кофе может быть связано с более длительной жизнью. Однако исследование не доказывает, что именно кофе напрямую продлевает жизнь: на показатели могли влиять другие особенности питания, образ жизни и состояние здоровья участников.

Черный кофе показал лучшие результаты

Учёные изучали не только количество выпитого кофе, но и то, как его обычно употребляют. В частности, они оценивали добавление сахара, молока, сливок и других ингредиентов.

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Более низкий риск смертности был выявлен прежде всего среди людей, которые пили черный кофе или добавляли в него небольшое количество сахара и насыщенных жиров. В этих группах показатель был примерно на 14% ниже по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.

В то же время для напитка с большим количеством добавленного сахара и насыщенных жиров убедительной связи со снижением смертности обнаружено не было.

Это не означает, что небольшое количество молока или ложка сахара автоматически лишают кофе потенциальных преимуществ. Исследование носит наблюдательный характер, поэтому его результаты не позволяют определить, как именно каждый отдельный ингредиент влияет на продолжительность жизни.

Защищает ли кофе от болезней

Исследование выявило связь между употреблением кофе и более низким риском смерти от всех причин, но не установило убедительной связи с более низкой смертностью от рака. Поэтому результаты нельзя трактовать как доказательство того, что кофе защищает от всех серьезных заболеваний.

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Кроме того, ученые использовали данные о пищевых привычках участников, которые не всегда точно отражают их долгосрочное потребление продуктов и напитков. Различия в общем рационе, физической активности и других привычках также могли повлиять на результаты.

Таким образом, если человек любит кофе, умеренное его потребление может стать частью здорового образа жизни. Исследование указывает на благоприятную связь при употреблении одной-трех чашек в день, особенно без избытка сахара и жирных добавок, но не доказывает, что такой режим сам по себе обеспечивает долголетие.

В то же время следует учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину: если кофе вызывает проблемы со сном, учащенное сердцебиение или другие неприятные симптомы, употребление этого напитка целесообразно сократить.

Напомним, что специалисты назвали точное время, когда следует прекратить пить кофе, чтобы кофеин не помешал ночному сну.

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