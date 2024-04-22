Пикирование рассады: когда и как нужно это делать, какие растения

Как и когда правильно пикировать, какие растения нужно пикировать

Пикирование рассады – что это такое

Чаще всего пикированием называют пересадку сеянцев из общего контейнера, с множеством всходов в отдельные емкости. Иногда пикированием называют не только пересадку, но и прореживание молодых всходов, а также процесс пересадки молодых сеянцев, при котором растению удаляют часть стержневого корня для стимулирования развития боковых.

К пикированию рассады огородники относятся неоднозначно – одни считают, что пикировать обязательно, это является необходимым условием для выращивания рассады, другие считают пикировку лишним стрессом для растений и считают, что семена нужно сразу высевать в соответствующие емкости.

Когда можно проводить пикирование

Однозначного ответа на это нет. Если всходы очень густые, то чем быстрее вы их рассадите, чем меньше она будет вытягиваться.

Пикировать томаты, баклажаны, перец можно на этапе развития семядольных листьев, которые раскрываются первыми.

А мелкие всходы, например, землянику, петунию, можно пикировать, когда у них не появится хотя бы пара настоящих листочков, их пикируют, конечно, позже. Кто-то пикирует сеянцы в фазе семядольных листьев, кто-то на этапе формирования 2-3 настоящих.

В каких случаях нужно обязательно проводить пикирование

Для получения рассады с мощной корневой системой.

Если посеяли семена в общий ящик, места мало, корни переплелись.

Если всходы взошло больше, чем планировалось, нужно отобрать лучшие и здоровые сеянцы

Если появились больные растения, то пересадка в новую почву может спасти сеянцы от грибковых заболеваний, возбудители которых могут быть в почве.

Когда существует опасность перерастания рассады, нужно затормозить ее рост.

Как пикировать рассаду правильно

Непосредственная пересадка

Перед пересадкой за несколько часов полейте растение теплой водой.

В горшки насыпьте на 2/3 высоты землю, немного уплотните ее. Сделайте углубление так, чтобы поместился корешок во всю длину.

Выньте растение вместе с небольшой земляной грудкой и уложите в лунку. Будьте осторожны, у некоторых сеянцев ствол очень хрупок.

У помидоров перед посадкой можно отщипнуть стержневой корень где-то на треть. Баклажаны и перец – не очень любят такого. Помидоры можно сажать чуть поглубже с каждой пересадкой. Перец и баклажаны – на уровне роста.

Уберите растения на несколько дней в теплое место, чтобы они пережили стресс, затем верните на нужное место.

Перевалка

Это менее травматический и стрессовый способ для растений. Его преимущества в том, что корневая система не повреждается.

Рассаду перестают поливать. Когда земля слегка отойдет от стенки стаканчика, ее легко вынимают.

Новую емкость заполните на треть землей.

Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская наземные части растений между пальцев. Снимают стаканчик, слегка нажимая на его дно – растение вместе с комом земли остается в руке.

Сеянец вместе с комом земли помещают в большой горшок. Пустое пространство засыпают грунтом.

Обильно поливают и держат в тени несколько дней.

Какую рассаду можно пикировать

Эффективнее всего пикировать томаты. Он может укореняться даже кусочком стебля.

Баклажаны, перец, все виды капусты пересаживайте аккуратно, не обрывайте корни, и сильно не углубляйте.

Огурцы, дыни, тыкву переваливают в горшки большего размера. Эти растения плохо переносят любые повреждения корней, их сразу сеют в отдельные горошки, торфяные таблетки или стаканчики.

Среди цветковых растений хорошо переносят пикировку братики, петуния, лобелия, алисум.

Базилик и бархатцы повреждения корней в рассаде не любят.

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