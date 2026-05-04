Пиковая волна: сегодня ночью будут мигрировать 370 миллионов птиц

В ночь на 5 мая в небе могут одновременно находиться около 373 миллионов перелетных птиц. Это одна из пиковых волн весенней миграции, охватывающая значительную часть Северной Америки.

О цн свидетельствуют данные проекта BirdCast Корнельской лаборатории орнитологии,

Самое активное движение птицы ожидается в южных штатах США и вдоль восточного побережья. Специалисты призывают людей, наблюдающих за миграцией, учитывать влияние искусственного освещения, которое может дезориентировать птиц.

Почему птицы летят именно сейчас

Орнитологи объясняют, что миграция связана с двумя основными факторами — поиском пищи и условиями для гнездования.

Весной птицы двигаются к северу, где с потеплением появляется больше насекомых и растительности. Осенью они возвращаются на юг, в более теплые регионы.

Как считают миллионы птиц в небе

Оценки BirdCast базируются на данных метеорологических радаров и наблюдениях, которые собирались более 20 лет. Компьютерные модели учитывают погодные условия и типовые маршруты миграции, позволяющие прогнозировать интенсивность полетов в конкретные ночи.

Почему свет опасен для птиц

Специалисты предупреждают, что искусственное освещение городов создает серьезные риски для мигрирующих птиц. Световое загрязнение сбивает их ориентацию, истощает и может приводить к столкновениям со зданиями.

Среди особенно страдающих видов — колибри и певческие птицы, преодолевающие тысячи километров во время перелетов.

Призыв к людям

Экологические инициативы, в частности, программа Audubon Lights Out, призывают уменьшать внешнее освещение в периоды миграции птиц.

Специалисты советуют выключать или приглушать свет ночью, чтобы снизить риски для пернатых путешественников.

