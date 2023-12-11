"Пилососю" или "пилосошу": как правильно сказать на украинском

С каждым днем растет количество желающих улучшить знание украинского языка и очистить свою речь от русских слов. Что очень радует и поощряет еще большее количество людей взращивать родной язык. Впрочем, еще остается очень много русскоязычных слов-калек, которыми часто пользуются в быту, потому что не все знают, как они правильно переводятся. В частности, это слова "пылесос" и "пылесошу", правильный перевод которых известен далеко не всем.

Как правильно на украинский перевести слово "пылесошу"

Будет достаточно одного раза, чтобы запомнить это слово на украинском языке, и вы больше никогда не будете делать ошибок в его произношении. Это подчеркивает народный учитель Александр Авраменко.

Языковед пояснил, что русское слово «пылесос» имеет несколько вариантов перевода – «пилосос», «пилотяг» и «пилосмок». А фраза "я пылесошу" на украинском языке будет звучать как "я пилососю". Хотя большинство людей, конечно, не привыкли к такой формулировке, поэтому поначалу она может казаться довольно странной. Однако его можно заменить другими фразами – "я убираю пылесосом" или "я чищу пылесосом".

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