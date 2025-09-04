Пилот напился перед рейсом: что произошло с пассажирами

Пилот самолета / © Freepik

Командир авиакомпании Japan Airlines был отстранен от исполнения обязанностей после того, как он употребил алкоголь перед международным рейсом. Пилот должен был лететь из Гонолулу в Японию, но позвонил по телефону на работу и сообщил, что больной. Позже он признался, что употреблял алкоголь.

Об этом пишет People.

Этот инцидент, произошедший 28 августа, привел к значительной задержке нескольких рейсов. В том числе двоих, которые были отложены на 18 часов. В общей сложности пострадали 630 пассажиров. Министерство транспорта Японии приступило к расследованию в головном офисе авиакомпании.

Официальное заявление и предварительные инциденты

В заявлении для Bloomberg авиакомпания Japan Airlines принесла извинения клиентам за неудобства.

«Мы относимся к этому делу очень серьезно, особенно ввиду того, что оно произошло, когда мы уже находились под административным руководством из-за многочисленных инцидентов безопасности, включая случаи, связанные с алкоголем, и работали над предотвращением повторения», — говорится в заявлении.

Следует отметить, что это не первый подобный случай. В декабре прошлого года авиакомпания уже получала предупреждение от Министерства транспорта из-за инцидента с двумя членами экипажа на рейсе из Мельбурна. Тогда пилоты употребляли алкоголь менее чем за 12 часов до начала полета. После того случая Japan Airlines обещали усилить контроль и пересмотреть свою систему тестирования на алкоголь во избежание подобных ситуаций в будущем.

В конце концов авиакомпания смогла найти другого пилота для рейса из Гонолулу, но только после длительной задержки.

