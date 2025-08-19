- Дата публикации
Пилот потерял сознание при управлении самолетом: что произошло с пассажирами
Пилот потерял сознание в кабине во время рейса, но, к счастью, быстро пришел в себя.
Во время рейса Ryanair из Барселоны в Порт, состоявшийся 10 августа, пилот неожиданно потерял сознание в кабине.
Об этом пишет Mirror.
По сообщению источника из Национального института неотложной медицинской помощи Португалии, инцидент произошел в 8:19 утра, когда пилот потерпел «скорую обморок».
К счастью, авиатор быстро пришел в себя. Самолет успешно продолжил свой путь и провел нормальное приземление в аэропорту Порту. Никаких дальнейших инцидентов не зафиксировали.
