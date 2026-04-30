Пингвин из Эдинбурга стал генерал-майором норвежской гвардии: что известно об уникальной птице

Пингвин Нильс Олав

Королевский пингвин по имени Нильс Олав III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. На сегодняшний день он является официальным талисманом батальона и самой титулованной птицей в мире.

Об этом сообщает iflscience.

История военной карьеры пингвина

Сегодня у пингвина Нильса Олава III есть титул барона и официальное звание генерал-майора норвежской гвардии. Его карьера — это традиция, которой уже более 50 лет.

В 1972 году – норвежская гвардия официально «усыновила» первого пингвина, присвоив ему звание младшего капрала.

В 2008 году состоялось посвящение пингвина в рыцари.

В 2023 году пингвину присвоили звание генерал-майора — третьего по старшинству чина в норвежских вооруженных силах.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, Нильс Олав III официально признан самым высоким по рангу пингвином в мире.

Памятник пингвину Нильсу Олаву. / © Wikimedia Commons

Откуда пошла такая традиция

Сотрудничество между Эдинбургским зоопарком и норвежскими военными началось еще в 1961 году. Тогда члены Королевской гвардии посетили город для участия в военном фестивале Edinburgh Military Tattoo. Тогдашний руководитель музыкальной группы гвардии Нильс Эгелиен заинтересовался пингвинской колонией. Это заложило основу для будущего патроната.

Птица получила двойное имя: «Нильс» — в честь инициатора идеи Нильса Эгелиена, и «Олав» — в честь тогдашнего короля Норвегии Олава V или командира контингента Олава Сиггеруда. Смотрители животных характеризуют Нильса Олава III не только как «военную знаменитость», но и как личность с высоким уровнем социального взаимодействия.

«Он очень особенный пингвин из-за своей харизматичной личности. То, что он каждое утро встречает вас пением, заставляет осознать уникальность работы смотрителя», — отметила Лора Моффат, опытная сотрудница Эдинбургского зоопарка.

Это уже третий пингвин, служащий в норвежской армии. Традиционно его повышают в звании во время каждого визита гвардии в Эдинбург.

