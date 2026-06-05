Пионы в вазе будут стоять вдвое дольше: секретный трюк

Пионы / © Pixabay

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Пионы являются прекрасными цветами, однако их сезон очень короткий, поэтому очень важно максимально его использовать. Пионы по своей природе имеют более короткий срок жизни в вазе по сравнению с другими цветами, а именно около 5 дней, но при условии надлежащего ухода вы можете продлить их свежесть.

Об этом пишет Wprost Dom.

Что нужно сделать

Срезанные цветы не следует сразу ставить в воду. У пионов толстые и мясистые стебли с большим количеством сока, поэтому после срезки там сразу образуются микрозасоры, препятствующие поглощению воды.

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Сначала нужно срезать стебли под углом и завернуть цветы в бумагу. Тогда в высокую емкость нужно налить 3 сантиметра кипятка и оставить пионы в нем на 15 минут.

Бумага защитит лепестки от горячего пара, поэтому она обязательна. После указанного времени нужно еще раз обрезать кончики стеблей уже чуть выше той точки, которая была погружена в кипяток.

Только после этой процедуры их можно ставить в прохладную воду. Благодаря такому трюку цветы простоят не несколько дней, а неделю или даже дольше.

Раньше мы писали о том, как ухаживать за пионами. Больше об этом читайте в новости.

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