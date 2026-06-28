ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
291
Время на прочтение
2 мин

Пирог с абрикосами, который покоряет из первого кусочка: простой рецепт

Нежный пирог с сочными абрикосами, хрустящим тестом и ароматной карамелью готовится довольно быстро.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Абрикосовый пирог.

Абрикосовый пирог. / © Credits

Сезон абрикосов в самом разгаре, поэтому самое время готовить ароматную домашнюю выпечку с этими сочными фруктами. Если ищете простой и быстрый рецепт, не требующий много времени и сложных ингредиентов, этот пирог станет отличным выбором. Нежное тесто, карамель и душистые абрикосы создают десерт, который захочется печь снова и снова.

ТСН.ua подготовил рецепт пирога с абрикосами от кулинарки Валентины Саенко.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 200 г

  • масло сливочное (замороженное) — 150 г

  • ледяная вода — 50 г

  • щепотка соли

  • сок лимона

Ингредиенты для начинки и карамели:

  • абрикосы — 800-900 г

  • сахар — 200 г

  • масло сливочное — 50 г

  • специи: корица, кардамон

Приготовление

  1. Готовим тесто. На стол высыпаем всю муку и нарезанное большими кусками сливочное масло — начинаем рубить его ножом. Должен быть минимум контактов с руками, чтобы масло оставалось холодным и не таяло.

  2. Ледяную воду смешиваем с солью и соком лимона. Добавляем воду и быстро замешиваем тесто. Не нужно, чтобы оно было однородным. Могут оставаться небольшие куски масла. Оставляем на несколько минут в холодильнике.

  3. Пока тесто отдыхает, абрикосы нарезаем пополам и достаем косточку.

  4. Готовим карамель. Сковороду ставим на плиту и на среднем огне топим сахар. Ждем, пока начинает плавиться — только тогда осторожно перемешаем. Доводим до янтарного цвета.

  5. Затем снимаем с огня. Добавляем специи и масло. Перемешаем.

  6. В форму, в которой будет выпекаться пирог, выливаем карамель. Далее выкладываем плотно абрикосы.

  7. Тесто раскатываем, сложив «книжкой». Вырезаем кусок по форме для выпечки. Кладем тесто сверху на абрикос. Делаем вилкой проколы.

  8. Запекаем пирог в разогретой до 180 духовке примерно 30 минут.

  9. Когда пирог спекся, дайте ему остыть 5 минут. Форму накрываем тарелкой и осторожно перелистываем.

Напомним, мы делились рецептом домашних пирожков с клубникой — по бабушкиному рецепту .

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
291
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie