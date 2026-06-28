Пирог с абрикосами, который покоряет из первого кусочка: простой рецепт

Абрикосовый пирог. / © Credits

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Сезон абрикосов в самом разгаре, поэтому самое время готовить ароматную домашнюю выпечку с этими сочными фруктами. Если ищете простой и быстрый рецепт, не требующий много времени и сложных ингредиентов, этот пирог станет отличным выбором. Нежное тесто, карамель и душистые абрикосы создают десерт, который захочется печь снова и снова.

ТСН.ua подготовил рецепт пирога с абрикосами от кулинарки Валентины Саенко.



Ингредиенты для теста:

мука — 200 г

масло сливочное (замороженное) — 150 г

ледяная вода — 50 г

щепотка соли

сок лимона

Ингредиенты для начинки и карамели:

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абрикосы — 800-900 г

сахар — 200 г

масло сливочное — 50 г

специи: корица, кардамон

Приготовление

Готовим тесто. На стол высыпаем всю муку и нарезанное большими кусками сливочное масло — начинаем рубить его ножом. Должен быть минимум контактов с руками, чтобы масло оставалось холодным и не таяло. Ледяную воду смешиваем с солью и соком лимона. Добавляем воду и быстро замешиваем тесто. Не нужно, чтобы оно было однородным. Могут оставаться небольшие куски масла. Оставляем на несколько минут в холодильнике. Пока тесто отдыхает, абрикосы нарезаем пополам и достаем косточку. Готовим карамель. Сковороду ставим на плиту и на среднем огне топим сахар. Ждем, пока начинает плавиться — только тогда осторожно перемешаем. Доводим до янтарного цвета. Затем снимаем с огня. Добавляем специи и масло. Перемешаем. В форму, в которой будет выпекаться пирог, выливаем карамель. Далее выкладываем плотно абрикосы. Тесто раскатываем, сложив «книжкой». Вырезаем кусок по форме для выпечки. Кладем тесто сверху на абрикос. Делаем вилкой проколы. Запекаем пирог в разогретой до 180 духовке примерно 30 минут. Когда пирог спекся, дайте ему остыть 5 минут. Форму накрываем тарелкой и осторожно перелистываем.

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