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Пирог с абрикосами, который покоряет из первого кусочка: простой рецепт
Нежный пирог с сочными абрикосами, хрустящим тестом и ароматной карамелью готовится довольно быстро.
Сезон абрикосов в самом разгаре, поэтому самое время готовить ароматную домашнюю выпечку с этими сочными фруктами. Если ищете простой и быстрый рецепт, не требующий много времени и сложных ингредиентов, этот пирог станет отличным выбором. Нежное тесто, карамель и душистые абрикосы создают десерт, который захочется печь снова и снова.
ТСН.ua подготовил рецепт пирога с абрикосами от кулинарки Валентины Саенко.
Ингредиенты для теста:
мука — 200 г
масло сливочное (замороженное) — 150 г
ледяная вода — 50 г
щепотка соли
сок лимона
Ингредиенты для начинки и карамели:
абрикосы — 800-900 г
сахар — 200 г
масло сливочное — 50 г
специи: корица, кардамон
Приготовление
Готовим тесто. На стол высыпаем всю муку и нарезанное большими кусками сливочное масло — начинаем рубить его ножом. Должен быть минимум контактов с руками, чтобы масло оставалось холодным и не таяло.
Ледяную воду смешиваем с солью и соком лимона. Добавляем воду и быстро замешиваем тесто. Не нужно, чтобы оно было однородным. Могут оставаться небольшие куски масла. Оставляем на несколько минут в холодильнике.
Пока тесто отдыхает, абрикосы нарезаем пополам и достаем косточку.
Готовим карамель. Сковороду ставим на плиту и на среднем огне топим сахар. Ждем, пока начинает плавиться — только тогда осторожно перемешаем. Доводим до янтарного цвета.
Затем снимаем с огня. Добавляем специи и масло. Перемешаем.
В форму, в которой будет выпекаться пирог, выливаем карамель. Далее выкладываем плотно абрикосы.
Тесто раскатываем, сложив «книжкой». Вырезаем кусок по форме для выпечки. Кладем тесто сверху на абрикос. Делаем вилкой проколы.
Запекаем пирог в разогретой до 180 духовке примерно 30 минут.
Когда пирог спекся, дайте ему остыть 5 минут. Форму накрываем тарелкой и осторожно перелистываем.
Напомним, мы делились рецептом домашних пирожков с клубникой — по бабушкиному рецепту .