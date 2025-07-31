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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Пища на грани исчезновения: какие продукты поколение Z больше не будет есть

Недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от некоторых традиционных продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Продукты питания

Продукты питания / © Pexels

Поколение Z, известное своим странным поведением, от «тихого увольнения» до отказа от общения с официантами, теперь привлекло внимание своими пищевыми привычками. Согласно новому опросу, в Великобритании существует риск исчезновения определенных продуктов из-за того, что молодое поколение отказывается их есть.

Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования опросили 2000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти опрошенных утверждают, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.

Топ-10 продуктов, которые игнорируют поколение Z

  1. Печень (35%): возглавляет список, более трети молодых людей от нее отказывается.

  2. Сыр с голубой плесенью (32%): почти треть опрошенных не желает его есть.

  3. Анчоусы (30%): вне меню для 30% представителей этого поколения.

  4. Кровяная колбаса (29%): почти треть избегает этого продукта.

  5. Креветки (26%): четверть юных людей отказываются от морепродуктов.

  6. Утка (25%): каждый четвертый представитель поколения Z не употребляет ее.

  7. Тофу (23%): этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных.

  8. Грибы (23%): такое же количество респондентов избегает грибов.

  9. Оливки (23%): оливки также не входят в список любимых продуктов.

  10. Сыр на растительной основе (21%): пятая часть опрошенных не готова попробовать растительный сыр.

Напомним, часто стремление к идеальной фигуре заставляет нас изнурять себя диетами, даже если в этом нет медицинской нужды. Эксперт объяснила, когда действительно нужно худеть.

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