Пища на грани исчезновения: какие продукты поколение Z больше не будет есть

Продукты питания / © Pexels

Реклама

Поколение Z, известное своим странным поведением, от «тихого увольнения» до отказа от общения с официантами, теперь привлекло внимание своими пищевыми привычками. Согласно новому опросу, в Великобритании существует риск исчезновения определенных продуктов из-за того, что молодое поколение отказывается их есть.

Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования опросили 2000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти опрошенных утверждают, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.

Реклама

Топ-10 продуктов, которые игнорируют поколение Z

Печень (35%): возглавляет список, более трети молодых людей от нее отказывается. Сыр с голубой плесенью (32%): почти треть опрошенных не желает его есть. Анчоусы (30%): вне меню для 30% представителей этого поколения. Кровяная колбаса (29%): почти треть избегает этого продукта. Креветки (26%): четверть юных людей отказываются от морепродуктов. Утка (25%): каждый четвертый представитель поколения Z не употребляет ее. Тофу (23%): этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных. Грибы (23%): такое же количество респондентов избегает грибов. Оливки (23%): оливки также не входят в список любимых продуктов. Сыр на растительной основе (21%): пятая часть опрошенных не готова попробовать растительный сыр.

Напомним, часто стремление к идеальной фигуре заставляет нас изнурять себя диетами, даже если в этом нет медицинской нужды. Эксперт объяснила, когда действительно нужно худеть.