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Пища на грани исчезновения: какие продукты поколение Z больше не будет есть
Недавний опрос в Великобритании показал, что представители поколения Z отказываются от некоторых традиционных продуктов.
Поколение Z, известное своим странным поведением, от «тихого увольнения» до отказа от общения с официантами, теперь привлекло внимание своими пищевыми привычками. Согласно новому опросу, в Великобритании существует риск исчезновения определенных продуктов из-за того, что молодое поколение отказывается их есть.
Об этом пишет Daily Mail.
В ходе исследования опросили 2000 британцев. Результаты показали, что шестеро из десяти опрошенных утверждают, что им не нравится определенная еда, даже если они ее никогда не пробовали.
Топ-10 продуктов, которые игнорируют поколение Z
Печень (35%): возглавляет список, более трети молодых людей от нее отказывается.
Сыр с голубой плесенью (32%): почти треть опрошенных не желает его есть.
Анчоусы (30%): вне меню для 30% представителей этого поколения.
Кровяная колбаса (29%): почти треть избегает этого продукта.
Креветки (26%): четверть юных людей отказываются от морепродуктов.
Утка (25%): каждый четвертый представитель поколения Z не употребляет ее.
Тофу (23%): этот растительный продукт не по вкусу четверти опрошенных.
Грибы (23%): такое же количество респондентов избегает грибов.
Оливки (23%): оливки также не входят в список любимых продуктов.
Сыр на растительной основе (21%): пятая часть опрошенных не готова попробовать растительный сыр.
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