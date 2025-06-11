Пищевая пленка не всегда безопасна: что говорят эксперты и какие есть альтернативы

Пищевая пленка / © Фото из открытых источников

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Пищевая пленка с детства была незаменимым средством для сохранения продуктов. От сырых стейков до запеканок еду накрывали пленкой, чтобы защитить от воздуха, насекомых и посторонних запахов холодильника. Однако со временем, учитывая экологические проблемы, встал вопрос о ее безопасности и эффективности.

Об этом сообщило издание Huffpost.

По словам Брайана Куок Ле, основателя Mendocino Food Consulting, пищевая пленка обычно изготавливается из полиэтилена низкой плотности (LDPE) и является достаточно эффективной, поскольку создает герметичное уплотнение по краям контейнера. Это уменьшает контакт воздуха и частиц с пищей, что помогает сохранять ее свежей на несколько дней, при условии, что продукты были правильно подготовлены и чистые.

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Пленка работает лучше при низких температурах. В холодильнике она может продлить свежесть пищи на 3-4 дня, в морозильной камере — на несколько месяцев. При комнатной температуре эффект хранения держится около 1-2 дней. Эксперт советует использовать пищевую пленку преимущественно для хранения в холодильнике и морозильной камере, особенно для продуктов с длительным сроком хранения, таких как сыры или мясные консервы. Для краткосрочного хранения (например, свежей выпечки или блюда, которое съедят в ближайшее время) лучше применять пластиковые или стеклянные

Что касается безопасности, пищевая пленка, произведенная из LDPE, считается безопасной для пищевых продуктов. Однако не все виды пленки безопасны для разогрева в микроволновой печи. Американская остеопатическая ассоциация предупреждает, что пленка, которая не имеет маркировки «безопасно для микроволновой печи», может расплавиться или выделять вредные вещества при нагревании. Поэтому перед использованием в микроволновке нужно проверять упаковку и оставлять между едой и пленкой достаточно пространства.

Экологическая проблема пищевой пленки заключается в том, что ее сложно перерабатывать из-за ограничений систем бытового сбора отходов. Однако многие крупные розничные сети имеют специальные контейнеры для сбора пластиковой пленки, которую затем передают на переработку.

В качестве альтернативы пластиковой пленке эксперты предлагают многоразовые силиконовые крышки и контейнеры, а также пищевые обертки из пчелиного воска. Пищевой силикон по данным FDA безопасен, не выделяет вредных веществ и выдерживает широкий диапазон температур, что делает его удобным для многоразового использования.

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«Многоразовые пакеты для хранения продуктов, изготовленные из пищевого силикона, могут быть более безопасной альтернативой одноразовым пластиковым пакетам или даже пластиковым пленкам», — отметил соучредитель и партнер-юрист Wagner Reese Джейсон Риз.

Обертки из пчелиного воска являются биоразлагаемыми и экологическими, однако их не рекомендуют использовать для сырого мяса или горячих блюд, поскольку тепло может растопить воск.

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