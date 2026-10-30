Письмо святому Николаю в 2026 году: что написать ребенку и куда отправить, чтобы получить ответ

Как написать письмо святому Николаю / © pexels.com

Реклама

Если ребенок еще не знает, с чего начать, помогите ему составить первые предложения. Мы подготовили образцы писем для детей всех возрастов, простой шаблон для заполнения и подсказки, которые пригодятся при написании и отправке послания.

Когда писать письмо святому Николаю в 2026 году

В Украине День святого Николая по новому церковному календарю празднуют 6 декабря. В 2026 году праздник приходится на воскресенье.

Реклама

Лучше всего сесть за письмо в конце ноября или начале декабря. Не обязательно делать это за один вечер: ребенок может сначала нарисовать подарок, потом придумать пожелания, а на следующий день оформить все на бумаге.

Реклама

Если хотите отправить письмо по почте, позаботьтесь об этом заранее. Особенно если вы надеетесь получить ответ: сроки и условия сезонных почтовых акций нужно проверять отдельно.

Как написать письмо святому Николаю

Самое сложное для ребенка часто первое предложение. Подскажите, что начать можно с обычного приветствия, а дальше рассказать немного о себе. Не нужно заставлять малыша писать длинный текст или придумывать, в чем он был «лучшим» в течение года.

В письме можно вспомнить, сколько ребенку лет, что ему нравится, чему он научился и о каком подарке мечтает. В конце уместно пожелать чего-нибудь хорошего родным или друзьям и поблагодарить за праздник.

Если ребенок еще маленький, пусть рассказывает, а вы записывайте его слова. Дошкольник может нарисовать желаемый подарок, а школьник — написать несколько предложений самостоятельно. Такое письмо будет более интересным, чем текст, который взрослые составили вместо него.

Реклама

Образцы писем святому Николаю для детей

Не знаете, как должно выглядеть готовое письмо? Вот несколько примеров, которые можно взять за основу и изменить в соответствии с возрастом и пожеланиями ребенка.

Письмо святому Николаю от ребенка 4–5 лет

Дорогой святой Николай!

Меня зовут Маша, мне пять лет. Я хожу в садик, люблю рисовать, лепить из пластилина и играть с подружками.

В этом году я научилась кататься на велосипеде. А еще сейчас сама убираю свои игрушки, хотя время от времени мне охото бросить их до завтра.

Реклама

На праздник я очень хочу набор цветных карандашей и книгу со сказками. Буду рада, если мои желания исполнятся.

Желаю, чтобы мама, папа и бабушка были здоровы и счастливы.

Благодарю тебя! До встречи!

Маша.

Письмо святому Николаю от школьника

Дорогой святой Николай!

Меня зовут Артем, мне восемь лет. Я учусь во втором классе. В этом году я стал лучше читать, научился плавать и нашел новых друзей.

Конечно, не все у меня выходит сразу. Иногда я спорю с сестрой, но потом мы миримся и снова играем вместе.

Я давно мечтаю о конструкторе, из которого можно собрать машину, а еще хотел бы получить книгу о космосе.

Желаю своей семье здоровья, всем детям хороших подарков, а нашей стране мира.

Спасибо за праздник!

Артём.

Краткое письмо святому Николаю

Дорогой святой Николай!

Меня зовут Софийка, мне шесть лет. В этом году я научилась читать и писать свое имя. Я хочу куклу и набор для творчества.

Еще я желаю, чтобы мои родные были здоровыми, а все дети радовались праздникам.

Благодарю тебя за подарки!

Софийка.

Письмо святому Николаю от ребенка 10–12 лет

Добрый день, святой Николай!

Меня зовут Данило, мне одиннадцать лет. В этом году я начал играть на гитаре, подтянул математику и прочитал несколько книг, давно откладывавшихся на потом.

Я понял, что не все выходит из первой попытки. Но если тренироваться и не сдаваться, результат обязательно будет.

В День святого Николая я хотел бы получить наушники или книгу об изобретениях. А еще мечтаю, чтобы моя семья была здорова, а в Украине наступил мир.

Спасибо за то, что этот праздник напоминает нам о заботе друг о друге.

Даниил.

Шаблон письма святому Николаю для печати

Если ребенку трудно придумать весь текст самостоятельно, предложите ему заполнить пробелы. Можно распечатать этот шаблон или переписать его в красивую тетрадь:

Шаблон письма святому Николаю для печати / © ТСН

После этого можно украсить лист рисунками, наклейками или цветной рамкой. Если ребенок еще не умеет писать, пусть нарисует подарок, а взрослый поможет записать его пожелания.

Куда положить письмо святому Николаю

У каждой семьи свои маленькие предпраздничные традиции. Одни дети оставляют письмо у окна, другие кладут его под подушку или у елки. Можно выбрать любой вариант, который нравится вашему ребенку:

Под подушку. Оставьте письмо вечером 5 декабря, чтобы утром ребенок нашел подарок и вспомнил о своем послании. На подоконник. Положите рядом рисунок или маленькое украшение. Возле елки. Если дома уже появился праздничный декор, письмо может стать его частью. В почтовый ящик. Если хотите присоединиться к официальной почтовой акции, заранее узнайте, куда нужно отправлять письма в этом году.

Как отправить письмо святому Николаю по почте

Детям часто хочется не только написать письмо, но действительно отправить его в конверте. В Украине Укрпочта часто проводит разные рождественские акции, связанные с письмами святому Николаю.

Чтобы подготовить письмо к отправке, сначала проверьте текущий адрес и конечный срок приема. Затем положите послание в конверт, а если правила акции это позволяют — добавьте рисунок.

Если предусмотрен ответ, внимательно прочтите требования к оформлению. Обычно нужно разборчиво указать адрес отправителя и почтовый индекс, чтобы ответ мог дойти до ребенка.

Не используйте адрес из прошлогодних сообщений без проверки: правила и сроки сезонных акций могут изменяться.

FAQ

Как написать письмо святому Николаю?

Начните с приветствия, а затем предложите ребенку рассказать о себе, своих увлечениях и событиях, которыми он гордится. Далее можно написать о желаемом подарке и пожелать чего-нибудь хорошего родным. Маленьким детям достаточно нескольких предложений или рисунка, который поможет подписать взрослый.

Новости партнеров