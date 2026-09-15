Чем отбелить пластиковые окна / © pexels.com

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С течением времени белые пластиковые окна теряют свой первоначальный вид: на рамах появляется серый налет, желтые пятна, следы от насекомых, пыли и уличной грязи. Особенно быстро загрязняются наружные части рамы, подоконники и участки уплотнителей. Чтобы вернуть пластику белый цвет, необязательно использовать агрессивную химию. Есть несколько простых домашних средств, которые помогают очистить ПВХ от поверхностных загрязнений и сделать его заметно светлее.

Пищевая сода — от желтого налета и пятен

Сода хорошо подходит для локальной очистки загрязненных участков. Ее можно использовать как мягкую пасту, но сильно тереть пластик не нужно, ведь даже относительно деликатный порошок из-за интенсивного натирания может оставить микроцарапины.

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Для приготовления смешайте 2 столовые ложки соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста.

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Нанесите его на пожелтевший или загрязненный участок, оставьте примерно на 10 минут, после чего очень мягко протрите влажной микрофиброй. Затем обязательно смойте остатки чистой водой и протрите раму досуха. Такой способ рекомендуют для поверхностных пятен и лёгкого пожелтения ПВХ.

Белый уксус против серого и зеленого налета

Для наружной стороны пластиковых рам хорошо подходит раствор белого уксуса с водой. Он особенно полезен, когда на пластике накопилась уличная грязь, минеральные отложения или зеленоватый налет.

Смешайте 1 часть белого уксуса и 4 части теплой воды. Смочите микрофибру раствором, нанесите на загрязнение и оставьте на несколько минут. Затем протрите раму чистой влажной тканью и протрите насухо. Такая пропорция используется для очистки ПВХ-рам от более устойчивой бытовой грязи.

Перекись водорода — для пожелтевших участков

Если пластик имеет желтоватый оттенок или на нем остались органические пятна, можно попробовать 3% перекись водорода.

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Нанесите небольшое количество перекиси на ватный диск, протрите проблемный участок и оставьте примерно на 5–10 минут. После этого поверхность нужно хорошо протереть чистой влажной тканью.

Этот способ лучше применять локально, а перед обработкой всей рамы проверить его на малозаметном участке.

Хозяйственное мыло — для обычной грязи

Если рамы просто стали серыми от пыли, копоти и уличной грязи, начинать следует именно с самого простого средства.

Натрите небольшой кусочек хозяйственного мыла, растворите его в литре теплой воды и хорошо перемешайте. Смочите мягкую губку или микрофибру, отожмите и протрите раму сверху вниз.

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После этого обязательно пройдитесь поверхностью чистой водой. Хозяйственное мыло не отбеливает пластик само по себе, но хорошо убирает слой грязи, из-за которого белая рама выглядит серой. Мягкий мыльный раствор является одним из базовых рекомендованных способов ухода за ПВХ.

Раствор моющего средства — если пластик покрыт жиром

На кухонных окнах часто скапливается не только пыль, но и тонкий слой жира. В таком случае поможет обычное средство для мытья посуды.

Добавьте 7 капель на литр теплой воды, смочите микрофибру и тщательно протрите раму. Особое внимание уделите углам, стыкам и местам у ручек.

После очищения поверхность нужно протереть чистой водой, а затем вытереть досуха. Именно такой мягкий моющий раствор подходит для регулярной очистки ПВХ от бытовой грязи.

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