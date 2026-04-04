Платите на 30–50% меньше коммуналки: шесть действенных способов сэкономить прямо сейчас

Как уменьшить плату за коммунальные услуги / © pexels.com

Реклама

Поэтому, получив платежку за электричество, воду или отопление, многие украинцы задумываются: как снизить расходы, не теряя комфорта?

Хорошая новость — сэкономить на коммуналке реально и делать это можно без отказа от горячей воды или жизни в темноте. Достаточно внести несколько простых изменений в ежедневные привычки, и результат не заставит себя ждать.

Установите счетчики и платите только за свое потребление

Если в вашей квартире нет счетчиков воды, газа или тепла — самое время это исправить. Они позволяют контролировать расходы и платить только за то, что реально использовали, а не за «среднее по дому».

Реклама

Например, семья из трех человек, которая умеренно пользуется водой, может сократить платежку почти вдвое. Индивидуальный тепловой пункт или тепловой счетчик дают еще большую экономию на отоплении.

Не забывайте о своевременной поверке счетчиков, особенно водяных — некорректные показатели могут существенно увеличить сумму в чеке, а в некоторых регионах предусмотрен штраф.

Замените лампочки и выключайте свет

Старый, но эффективный совет: замените обычные лампы на LED. Они также ярко светят, но потребляют в 8–10 раз меньше энергии.

Даже привычка выключать свет в пустых комнатах может сэкономить до 100 грн. в месяц. А современные умные модули и розетки Wi‑Fi позволяют автоматически управлять устройствами и освещением, повышая эффективность.

Реклама

Используйте технику разумно

Электроприборы постоянно потребляют энергию даже в режиме ожидания. Чтобы снизить расходы:

стирать при температуре 30–40°C;

настроить бойлер на 50–55°C;

выключать технику из розетки, если ею не пользуетесь;

применять таймеры или умные розетки для автоматического отключения.

Эти простые шаги позволяют существенно сократить счета, не жертвуя комфортом.

Утепляйте жилье — не грейте улицу

Если зимой в квартире холодно, а батареи горячие — тепло идет кнаружи. Чаще через щели в окнах, дверях или стенах.

Простые решения без ремонта:

Реклама

заклейте щели окон лентой или герметиком;

установите уплотнители на дверь;

утеплите трубы на балконе или в подвале;

зашторивайте окна на ночь.

Эти меры сокращают потери тепла на 10–15%, а серьезное утепление стен, полов и крыши дает еще большую экономию.

Меняйте привычки — мелочи экономят много

Большинство ресурсов мы тратим бессознательно:

оставляем кран открытым при чистке зубов;

кипятим полный чайник вместо нужной порции;

принимаем длинный душ;

запускаем стиральную машину на полбарабана.

Даже 10% экономии воды и электричества ежемесячно оставит в кошельке несколько сотен гривен, а через год — целую зарплату.

Используйте двухзонный тариф

С 23:00 до 07:00 электричество стоит почти вдвое дешевле. Перенесите использование бойлера, стиральной машины и зарядки техники на ночь и уменьшите счет заметно.

Реклама

Бонус: объединяйтесь с соседями

В многоквартирных домах создание ОСМД позволяет утеплить подъезды, заменить окна, модернизировать отопление. Привлечение нескольких жителей ускоряет изменения и делает жизнь более комфортной, а платежки — меньше.