Платья, которые будут на пике трендов 2024: эти модели стильные, практичные и невероятно роскошные

Такие платья влюбят в себя с первого взгляда, потому что они совершенны и подходят всем женщинам без исключения.

У каждой представительницы прекрасного пола обязательно должно быть платье в гардеробе и желательно, чтобы не одно. Оно ведь делает даже самый простой образ стильным, изысканным и совершенным. Не важно, куда вы собираетесь: на работу, прогулку или праздник, эта вещь будет уместной на все случаи жизни. А если вы хотите ловить на себе восхищенные взгляды окружающих, тогда следует выбирать платье из этих пяти трендовых моделей. Рассказываем, какие платья будут на пике популярности 2024 года и подойдут абсолютно всем женщинам.

Платье с обнаженными плечами

Какие платья в трендах 2024 года / Фото: Freepik

Выбирайте платье обязательно длины миди или макси, тогда ваш аутфит будет поистине элегантным. В трендах 2024 года остается монохромная цветовая палитра, а сама модель платья не должна иметь ни одного декорирования. Чтобы выразить и акцентировать свой образ, можно добавить массивный браслет или колье.

Платье с бахромой или перьями

Какие платья в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

В трендах остаются модели платьев, украшенные перьями или бахромой. Такой декор делает образ дорогим и смелым. Эта модель не нуждается в акцентных украшениях, платье следует выбирать в монохромных природных цветах. Особенной популярностью в 2024 году будут пользоваться платья в стиле «тихая роскошь» черного, шоколадного и молочного цветов с воротником стойкой или горлом.

Платье из экокожи

Какие платья в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта модель на пике популярности уже несколько лет подряд благодаря своей универсальности и 2024 год не будет исключением. Поскольку такое платье удобно, эффектно и одновременно практично, поэтому крайне популярно во всем мире. Стилисты в этом году советуют обращать внимание, как обычно, на модели длины миди и макси прямого кроя без излишней фурнитуры.

Платье с бантом

Какие платья в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Такие платья должны быть прямого или силуэтного кроя в монохромном цвете без лишних элементов. Поскольку ключевую декоративную роль в этой модели играет бант, который может быть размещен где угодно. Если он сбоку или по центру платья, то придаст образу элегантности и некоторого консерватизма. А если расположен в зоне спины, талии или рукавов, то аутфит будет смотреться кокетливо и романтично.

Платье polka dot

Какие платья в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта модель в мелкий горох уже давно стала классикой, у каждой модницы мира наверняка есть в гардеробе хоть одно такое. В трендах 2024 года предпочтение отдается силуэтным моделям с воротником-стойкой или платьям А-силуэта с рукавами-буфами, которые начинаются на уровне плеча.

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