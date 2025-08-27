- Дата публикации
Плесень в квартире: лучшие советы для чистоты и защиты от грибка
Народные средства или бытовая химия: что лучше работает против плесени в ванной?
Плесень в ванной или на кухне — это проблема, которая возвращается снова и снова. Узнайте, какие средства помогут ее уничтожить навсегда и предотвратить появление.
Плесень легко появляется на окнах, плитке, швах в ванной и на кухне. Некоторые средства временно устраняют проблему, после чего грибок возвращается. В сложных случаях приходится удалять затирку и обрабатывать поверхности антисептиком.
Народные средства против плесени
Уксус нетоксичный, но имеет резкий запах. Наносится пульверизатором или тряпкой.
Сода с уксусом — действенный тандем: сода втирается в шов, после чего добавляется уксус, а плесень счищается губкой.
Отбеливатель — развести в 10 раз водой, нанести на проблемный участок, дождаться высыхания.
Перекись водорода — нанести на пораженную поверхность, через 10 минут смыть губкой или тряпкой.
Бытовая химия
Специальные средства из магазина могут быстро убрать грибок, но важно соблюдать инструкцию. В случае сильного поражения — заменить затирку.
Как избежать повторного появления плесени
Обрабатывайте плитку водкой или концентрированным раствором уксуса — это уничтожает споры грибка.
Всегда вытирайте насухо поверхности после влажной уборки.
Проверьте, нет ли протечек и чрезмерного конденсата, именно они провоцируют появление плесени.
Плесня — не только косметический дефект, но и угроза для здоровья. Использование народных методов в сочетании с профилактикой поможет надолго забыть о проблеме.
Напомним, оказывается, для борьбы с плесенью не всегда требуются агрессивные химические средства. Достаточно несколько горшков с комнатными растениями — и ванная комната станет чище, здоровее и красивее.