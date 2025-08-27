Плесень в квартире: лучшие советы для чистоты и защиты от грибка

Плеснево / © Фото из открытых источников

Реклама

Плесень в ванной или на кухне — это проблема, которая возвращается снова и снова. Узнайте, какие средства помогут ее уничтожить навсегда и предотвратить появление.

Об этом пишет 24 канал.

Плесень легко появляется на окнах, плитке, швах в ванной и на кухне. Некоторые средства временно устраняют проблему, после чего грибок возвращается. В сложных случаях приходится удалять затирку и обрабатывать поверхности антисептиком.

Реклама

Народные средства против плесени

Уксус нетоксичный, но имеет резкий запах. Наносится пульверизатором или тряпкой.

Сода с уксусом — действенный тандем: сода втирается в шов, после чего добавляется уксус, а плесень счищается губкой.

Отбеливатель — развести в 10 раз водой, нанести на проблемный участок, дождаться высыхания.

Перекись водорода — нанести на пораженную поверхность, через 10 минут смыть губкой или тряпкой.

Бытовая химия

Специальные средства из магазина могут быстро убрать грибок, но важно соблюдать инструкцию. В случае сильного поражения — заменить затирку.

Как избежать повторного появления плесени

Обрабатывайте плитку водкой или концентрированным раствором уксуса — это уничтожает споры грибка. Всегда вытирайте насухо поверхности после влажной уборки. Проверьте, нет ли протечек и чрезмерного конденсата, именно они провоцируют появление плесени.

Плесня — не только косметический дефект, но и угроза для здоровья. Использование народных методов в сочетании с профилактикой поможет надолго забыть о проблеме.

Напомним, оказывается, для борьбы с плесенью не всегда требуются агрессивные химические средства. Достаточно несколько горшков с комнатными растениями — и ванная комната станет чище, здоровее и красивее.