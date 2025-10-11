- Дата публикации
Плинтус под потолком уже никто не клеит: крутой лайфгак для визуального увеличения пространства
Традиционные потолочные плинтусы сейчас заменяют чистые линии и минимализм, создающие чувство пространства и воздушности.
В современном дизайне интерьеров все чаще отказываются от традиционных плинтусов для потолка.
Их заменяют чистые линии и минимализм, создающие ощущение пространства и воздушности, сообщает Радио Трек.
Эффект «парного» потолка
Отсутствие плинтуса делает переход между потолком и стенами почти незаметным. Благодаря этому создается иллюзия, что потолок «плавает» в воздухе, а комната кажется выше.
Взгляд естественно устремляется ввысь, и помещение зрительно «открывается».
Технические нюансы
Такой эффект требует идеально ровных поверхностей. Штукатурка и шпатлевка должны быть выполнены безупречно, ведь любая погрешность будет заметна.
Для компенсационного промежутка, возникающего из-за температурных изменений материалов, используют эластичный герметик в тон потолка — он незаметен и сохраняет гибкость конструкции.
Как усилить визуальный эффект
Чтобы «поднять» потолок еще больше, дизайнеры используют несколько лайфхаков:
завести потолочное покрытие на стену на 5–10 см, создавая узкий светлый кант;
использовать контрастные цвета или обои с вертикальным рисунком;
добавить подсветку по периметру — точечные светильники или LED-ленту, направляющие свет вверх.
Глянцевые натяжные потолки тоже хорошо работают на объем — они отражают пространство и добавляют свет.
Минимализм и стиль
Отказ от декоративных деталей вдоль стыков — это не только о моде, но и о философии минимализма. Помещение без плинтусов выглядит более цельным, легким и современным.
В квартирах с невысокими потолками это помогает избавиться от ощущения давления, а в просторных интерьерах подчеркивает архитектурную смелость и хороший вкус владельцев.
Отказ от потолочного плинтуса — это не просто дизайнерский тренд, а способ изменить восприятие пространства. Такой подход придает интерьеру легкость, гармонию и актуальность, в то же время демонстрируя внимательность к деталям и профессионализм в исполнении.