Плинтус под потолком уже никто не клеит: крутой лайфгак для визуального увеличения пространства

Потолочный плинтус / © из соцсетей

В современном дизайне интерьеров все чаще отказываются от традиционных плинтусов для потолка.

Их заменяют чистые линии и минимализм, создающие ощущение пространства и воздушности, сообщает Радио Трек.

Эффект «парного» потолка

Отсутствие плинтуса делает переход между потолком и стенами почти незаметным. Благодаря этому создается иллюзия, что потолок «плавает» в воздухе, а комната кажется выше.

Взгляд естественно устремляется ввысь, и помещение зрительно «открывается».

Эффект «парного» потолка / © Радио Трек

Технические нюансы

Такой эффект требует идеально ровных поверхностей. Штукатурка и шпатлевка должны быть выполнены безупречно, ведь любая погрешность будет заметна.

Для компенсационного промежутка, возникающего из-за температурных изменений материалов, используют эластичный герметик в тон потолка — он незаметен и сохраняет гибкость конструкции.

Как усилить визуальный эффект

Чтобы «поднять» потолок еще больше, дизайнеры используют несколько лайфхаков:

завести потолочное покрытие на стену на 5–10 см, создавая узкий светлый кант;

использовать контрастные цвета или обои с вертикальным рисунком;

добавить подсветку по периметру — точечные светильники или LED-ленту, направляющие свет вверх.

Глянцевые натяжные потолки тоже хорошо работают на объем — они отражают пространство и добавляют свет.

Минимализм и стиль

Отказ от декоративных деталей вдоль стыков — это не только о моде, но и о философии минимализма. Помещение без плинтусов выглядит более цельным, легким и современным.

В квартирах с невысокими потолками это помогает избавиться от ощущения давления, а в просторных интерьерах подчеркивает архитектурную смелость и хороший вкус владельцев.

Отказ от потолочного плинтуса — это не просто дизайнерский тренд, а способ изменить восприятие пространства. Такой подход придает интерьеру легкость, гармонию и актуальность, в то же время демонстрируя внимательность к деталям и профессионализм в исполнении.