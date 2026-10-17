Плинтусы будут сиять чистотой без наклонения: хитрый трюк, который облегчит уборку

Как помыть плинтусы, не наклоняясь к полу / © pexels.com

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Как пишет издание The Spruce, для этого можно использовать пылесос с мягкой щеткой, швабру с плоской насадкой, длинную щетку для пыли или обычный веник с салфеткой из микрофибры. Такие инструменты позволяют очистить большую часть поверхности, оставаясь в вертикальном положении.

Как очистить плинтусы, не становясь на колени

Один из самых удобных способов — воспользоваться шваброй с плоской насадкой и длинной ручкой. Она помогает добраться до нижней части стен без постоянных наклонов. Для лучшего результата следует сначала убрать сухую пыль, а уже потом переходить к влажной очистке.

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Пылесос с насадкой-щеткой

Если на плинтусах накопилась рыхлая пыль, крошки или шерсть, начните с пылесоса. Насадка с мягкой щетиной поможет очистить верхний край и лицевую поверхность, не царапая покрытие. По возможности используйте удлинительную трубку, чтобы не наклоняться к полу.

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Сначала пройдитесь вдоль плинтуса, а затем уделите внимание углам, где чаще всего собирается мусор. Такой способ особенно удобен для регулярной уборки.

Швабра с микрофиброй

Для удаления пыли и легких загрязнений подойдет плоская швабра с насадкой из микрофибры. Сухую салфетку используйте для сбора пыли, а слегка влагу — для очистки пятен и следов грязи.

Если плинтусы нуждаются в более тщательной мойке, смочите насадку водой с небольшим количеством мягкого моющего средства. Хорошо отожмите ее, чтобы на поверхности не оставалось избытка влаги. После этого протрите плинтус чистой влажной салфеткой, если в этом нуждается средство, и вытрите насухо.

Щетка для пыли с длинной ручкой

Для регулярного ухода подойдет щетка с телескопической ручкой. Она помогает быстро убирать тонкий пласт пыли, не готовя воду и моющие средства.

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Проводите щеткой вдоль верхнего края плинтуса, где чаще всего оседают мелкие частицы. Если насадка сгибается под нужным углом, ею будет легче очистить участки у мебели и в углах комнаты.

Веник и салфетка из микрофибры

Если особых инструментов нет, можно пользоваться обычным веником. Закрепите на его рабочей части чистую салфетку из микрофибры, чтобы она плотно прилегала к поверхности.

Для сухой уборки этого достаточно, а для удаления более устойчивых загрязнений салфетку можно слегка увлажнить. Убедитесь, что она хорошо держится на венике и не соскальзывает во время движения.

Этот способ поможет сэкономить на специальных приспособлениях, хотя в узких углах и на рельефных плинтусах может потребоваться дополнительная очистка вручную.

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Чем мыть плинтусы, чтобы не повредить поверхность

Для большинства окрашенных плинтусов достаточно теплой воды с небольшим количеством мягкого моющего средства. Смочите в растворе микрофибра, хорошо отожмите ее и протрите поверхность.

Перед полноценной очисткой протестируйте средство на малозаметном участке. Это особенно важно для деревянных плинтусов, МДФ и поверхностей с матовой краской, которые могут реагировать на чрезмерную влагу или интенсивное трение.

Не следует использовать абразивные губки или агрессивные средства без проверки совместимости с покрытием. Они могут оставить царапины, обесцвечивать краску или повредить защитный слой.

Как дольше поддерживать плинтусы в чистоте

Чтобы не приходилось каждый раз отмывать устаревшую грязь, добавьте плинтусы к обычному графику уборки:

Убирайте пыль регулярно. Во время пылесосения комнаты пройдитесь насадкой вдоль плинтусов. Удаляйте пятна сразу. Свежие следы от обуви и брызги легче убрать, чем засохшую грязь. Чаще очищайте зоны у входа и кухни. Здесь на плинтусах быстрее скапливаются пыль, жир и следы обуви. Не оставляйте поверхность мокрой. После влажной уборки вытирайте плинтусы досуха, особенно если они изготовлены из дерева или МДФ. Очищайте насадки после использования. Грязная микрофибра может размазывать пыль вместо того, чтобы собирать ее.

Для поддержания чистоты обычно достаточно регулярно убирать пыль, а полноценную мойку проводить по мере загрязнения. Если дома есть домашние животные или многие люди, делать это придется чаще.

Правильно подобранные инструменты помогают очистить плинтусы быстрее и без постоянной нагрузки на спину и колени. Для ежедневного ухода хватит щетки с длинной ручкой или пылесоса, а швабра с микрофиброй пригодится, когда нужно удалить более устойчивые загрязнения.

FAQ

Как мыть плинтусы, не наклоняясь?

Используйте плоскую швабру с микрофиброй, щетку с длинной ручкой или пылесос с удлинительной трубкой. Сначала уберите сухую пыль, а затем при необходимости протрите поверхность слегка влажной насадкой.

Чем лучше очищать плинтусы от пыли?

Для регулярной уборки подойдут пылесос с мягкой щеткой, щетка для пыли или сухая салфетка из микрофибры. Если на плинтусах есть пятна, используйте слегка влажную микрофибру и мягкое моющее средство, предварительно проверив его на незаметном участке.

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