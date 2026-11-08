Плитка и ламинат уходят в прошлое: какое покрытие для коридора приобретает бешеную популярность

Лучшее напольное покрытие для коридора / © Фото из открытых источников

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Коридор — одно из самых загруженых мест в квартире: сюда попадают влага, грязь, песок и реагенты с улицы. Именно поэтому пол в этой зоне должен быть не только красивым, но и выдерживать ежедневную уборку, перепады температуры и постоянное хождение. В последнее время все большее внимание привлекает кварц-виниловая плитка — практичное покрытие, сочетающее привлекательный вид со свойствами, важными для прихожей.

Почему кварц-винил выбирают для коридора

Кварц-винил производят из многослойных материалов на основе поливинилхлорида с минеральными наполнителями. Благодаря такой конструкции покрытие может быть устойчивым к влаге, истиранию и повседневным нагрузкам. В отличие от обычного ламината, качественный кварц-винил не так боится случайно разлитой воды, поэтому его удобно использовать в зоне у входной двери.

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Еще одно преимущество — большой выбор дизайнов. Покрытие может имитировать натуральное дерево, камень, бетон или керамику. Это позволяет подобрать вариант под разные стили интерьера: от минимализма до классики. При этом поверхность обычно более теплая и приятная на ощупь, чем керамическая плитка.

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Что нужно учесть перед покупкой

Кварц-винил не полностью неуязвим к повреждениям. На его поверхности могут оставаться царапинки от песка, острых предметов или мебели без защитных накладок. Поэтому у входа следует положить коврик, а под ножки мебели прикрепить специальные войлочные подкладки.

При выборе важно обращать внимание на класс износостойкости, толщину защитного слоя и рекомендации производителя по монтажу. Для коридора лучше выбирать покрытие, рассчитанное на интенсивное использование. Также нужно подготовить ровное основание: неровности пола могут привести к проблемам с замками или повреждению покрытия во время эксплуатации.

Кварц-виниловая плитка не обязательно вытеснит керамику или ламинат, ведь у каждого материала есть свои преимущества. Однако для тех, кто ищет влагостойкий, износостойкий и эстетический пол в коридоре, это один из вариантов, на который следует обратить внимание.

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