Плоды вырастут размером с ведро: в августе обязательно подживите тыквы этими удобрениями

Чем можно подкормить тыкву в августе / © unsplash.com

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Раньше эту культуру сажали на грудах из перегноя и обогащали лунки органическими удобрениями, чтобы обеспечить растение максимальным количеством питательных веществ для здорового роста. Однако сегодня такие методы постепенно вытесняются современными подходами — многие садоводы предпочитают минеральные удобрения.

Первую подкормку тыквы рекомендуют делать, когда на растении появляется три настоящих листа. На этом этапе важно стимулировать активное развитие зелёной массы, поэтому оптимальным выбором будут азотные удобрения. Для больших посадок хорошо подходит аммиачная селитра, которую вносят из расчета 200 граммов на квадратный метр после увлажнения почвы. Можно также приготовить раствор мочевины: одну столовую ложку растворить в 10 литрах воды и полить каждое растение для питания.

Вторую подкормку тыквы производят в период формирования плетей и бутонов. В настоящее время растение особенно нуждается в фосфоре и калии, ведь именно эти элементы влияют на качество и размер будущего урожая.

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Для подкормки лучше использовать нитроаммофоску — комплексное удобрение, содержащее все необходимые питательные вещества для тыквы. Оптимально вносить его в сухом виде, чтобы обеспечить максимально эффективное питание растения.

Чтобы подкормка дала самый лучший эффект, вокруг стебля тыквы выкопайте круговую канавку на расстоянии примерно 15 см и поместите в нее небольшое количество удобрения, затем засыпьте землей. После этого, отступив еще 15 см от первой, выкопайте вторую канавку.

Благодаря своевременному внесению фосфора и калия растение сформирует большие плоды, а во время их созревания в мякоти накопится много сухого вещества, что сделает тыкву слаще — важное преимущество для вкуса и качества урожая.