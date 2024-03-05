Плоды вырастут сладкими и сочными: попробуйте уникальный японский способ выращивания огурцов

Часто овощеводы хотят получить не просто большой урожай огурцов, но и вырастить сладкие и сочные плоды, независимо от сорта. И здесь на помощь приходит уникальный японский способ выращивания.

Такой метод может заинтересовать многих украинских огородников, ведь он достаточно необычен.

Основной секрет этого способа состоит в том, чтобы использовать для выращивания культуры почву с добавлением 5% (от общей массы) морских водорослей. Именно от них зависит, насколько хорошо прорастут семена, и как много побегов приживется.

А самое главное заключается в том, что большинство серьезных болезней, например черная ножка, появляются крайне редко или вообще не напоминают о себе.

А когда пересадка рассады, рекомендуется добавлять в каждую лунку небольшое количество хлореллы — микроскопических одноклеточных зеленых водорослей. Она, говорят японцы, способствует укоренению.

Также следует добавить к почве 1-2 ст. ложки измельченной в порошок яичной скорлупы – это будет защищать будущие кустики огурцов от медведки. Выращивать семена советуют в бумажных стаканах, которые разлагаются со временем.

После пересадки эксперты советуют дополнительно полить каждый кустик 0,5 л воды.

В качестве мульчирования японцы используют солому, которой принято накрывать грядку слоем в 3 см. А вот если добавить подкормку на основе азота, то огурцы видятся очень сочными и сладкими, независимо от сорта.

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