Плоские черви и другие паразиты также могут быть в ней — будьте осторожны с этой рыбой

Рыба давно считается одним из самых ценных продуктов в здоровом рационе / © Associated Press

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Рыба — обязательный продукт в нашем рационе. Но пользу она приносит только в том случае, когда качественная. Зараженная паразитами рыба может стать большим испытанием для организма человека.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Как правило, рыба, выловленная в дикой природе, чаще содержит паразитов, чем рыба, выращенная на рыбных фермах.

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Рыба, находящаяся выше в пищевой цепи (более крупные виды), чаще накапливает паразитов, которые попадают в нее вместе с добычей — мелкой рыбкой.

Водоем, где была выловлена рыба, также играет не последнюю роль. В некоторых регионах наблюдается более высокая распространенность паразитов в популяциях рыб.

А отдельные виды рыб просто более восприимчивы к определенным видам паразитов из-за своих физиологических личностей.

Важнейшим аспектом безопасного употребления рыбы является покупка из надежного источника и правильная термическая обработка рыбы до температуры не менее 63 °C.

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Как избежать заражения паразитами

Термическая обработка. Это самый надежный метод. Приготовление рыбы при внутренней температуре 63°C даже в течение 5 минут уничтожит паразитов.

Замораживание. Распространенная практика обеззараживания рыбы, предназначенной для употребления в сыром виде (например суши): вымораживать при температуре -20°C в течение по меньшей мере 7 дней. Но так же можно замораживать ту, которую со временем будете жарить. Кстати, рыбу для домашних животных — кошек и собак — также нужно предварительно заморозить.

Соленье. Менее популярен вид борьбы с паразитами. Мелкую рыбу следует солить от 14 дней, большую — 40.

Раньше мы писали о шести самых полезных видах рыбы для сердца и мозга.

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