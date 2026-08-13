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Плоские черви и другие паразиты также могут быть в ней — будьте осторожны с этой рыбой
Некоторые виды рыбы могут содержать паразитарные организмы, особенно если продукт потребляют сырым или недостаточно термически обработанным.
Рыба — обязательный продукт в нашем рационе. Но пользу она приносит только в том случае, когда качественная. Зараженная паразитами рыба может стать большим испытанием для организма человека.
Об этом пишет egeszsegkalauz.
Как правило, рыба, выловленная в дикой природе, чаще содержит паразитов, чем рыба, выращенная на рыбных фермах.
Рыба, находящаяся выше в пищевой цепи (более крупные виды), чаще накапливает паразитов, которые попадают в нее вместе с добычей — мелкой рыбкой.
Водоем, где была выловлена рыба, также играет не последнюю роль. В некоторых регионах наблюдается более высокая распространенность паразитов в популяциях рыб.
А отдельные виды рыб просто более восприимчивы к определенным видам паразитов из-за своих физиологических личностей.
Важнейшим аспектом безопасного употребления рыбы является покупка из надежного источника и правильная термическая обработка рыбы до температуры не менее 63 °C.
Как избежать заражения паразитами
Термическая обработка. Это самый надежный метод. Приготовление рыбы при внутренней температуре 63°C даже в течение 5 минут уничтожит паразитов.
Замораживание. Распространенная практика обеззараживания рыбы, предназначенной для употребления в сыром виде (например суши): вымораживать при температуре -20°C в течение по меньшей мере 7 дней. Но так же можно замораживать ту, которую со временем будете жарить. Кстати, рыбу для домашних животных — кошек и собак — также нужно предварительно заморозить.
Соленье. Менее популярен вид борьбы с паразитами. Мелкую рыбу следует солить от 14 дней, большую — 40.
Раньше мы писали о шести самых полезных видах рыбы для сердца и мозга.