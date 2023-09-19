По две ложки в каждую пару обуви и носки будут оставаться чистыми: попробуйте этот и другие лайфхаки

Окрашивает обувь – это довольно распространенная проблема. Объяснить это можно тем, что на рынке встречается множество некачественных изделий. Чем отделать стельку, чтобы она не окрашивала носки и ноги?

Почему стелька обуви красит носки и ноги

Наиболее распространенной причиной, почему после ношения обуви носки или ноги окрашиваются, можно назвать плохое качество материала. Такое, как правило, случается с дешевыми изделиями. Но если вы уверены, что приобрели качественный материал, следует обратить внимание на свои ноги.

чрезмерное потоотделение – одна из самых популярных причин окрашивания ног качественной обувью;

– одна из самых популярных причин окрашивания ног качественной обувью; попадание внутрь влаги — особенно актуальна эта проблема бывает в сезон дождей и таяния снега;

— особенно актуальна эта проблема бывает в сезон дождей и таяния снега; неправильный уход — здесь существует несколько вариантов: либо вы используете неправильное средство, либо используете его слишком часто.

Продукты ухода могут влиять на обувь, из-за чего стелька или сам материал может начать окрашивать ноги и носки.

Обувь окрашивает ноги и носки: что делать

Народные методы уже давно показали свою эффективность в борьбе с такой проблемой как окрашивание обуви внутри. Практически все эти средства можно найти в каждом доме:

Уксус – кислота является отличным закрепителем и применять это средство достаточно просто: смочите ватный диск в уксусе, протрите обувь внутри, а затем дайте хорошо просохнуть. Чтобы позже избавиться от не очень приятного уксусного запаха, поставьте обувь в хорошо проветриваемом помещении. Спирт — для обработки используют обычный медицинский спирт, способ применения такой же как в случае с уксусом. Но стоит учесть, что спирт действует несколько по другому: он не будет закреплять краску, а просто смоет ее с поверхности. Тальк (или обычный крахмал) — насыпьте по две ложки в каждую пару красящей обуви, тщательно вотрите в поверхность ладонью. Оставьте на пару минут, а затем аккуратно протрите тканью или ватным диском. Лак для волос – распылите его по внутренней поверхности обуви, а затем оставьте его подсушиться. Однако следует обратить внимание, что лак может смываться, поэтому для осеннего периода такой лайфхак не подходит. Репейное масло – смочите в масле натуральную ткань, протрите им обувь внутри. Затем еще дополнительно вотрите средство руками.

Чтобы очистить ноги от краски, попробуйте мыльные ванны – процедуру проводят 15-20 минут. Для лучшего эффекта используют пилочку или пемзу. Также можно протереть ноги ацетоном, но этот вариант не подходит, если на коже есть порезы или раны.

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