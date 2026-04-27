- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему 90% людей — правши: эволюционный биолог объяснил
Есть четыре основных теории относительно того, почему именно правая рука у большинства людей доминирует.
Исследователи предлагают несколько взаимодополняющих объяснений происхождения праворукости.
Об этом говорится в материале Forbes.
1. Теория орудий труда
Точная работа (изготовление каменных инструментов, обработка кости) требует разделения функций: одна рука — для точности, другая — для стабилизации. Это могло закрепить преобладание правой руки.
2. Гипотеза коммуникации
Вещание в основном локализовано в левом полушарии мозга, которое управляет правой частью тела. Развитие речи и жестов могло усилить праворукость как побочный эффект.
3. Иерархическая организация действий
Сложные действия (приготовление пищи, строительство, ритуалы) нуждаются в «планировании». Левое полушарие лучше справляется с последовательными структурами, что опять же поддерживает доминирование правой руки.
4. Социальное обучение
Люди подражают друг другу. В обществе, где большинство правши, проще учиться именно «праворукому» способу действий, закрепляющему тенденцию поколениями.
Левушки и редкие амбидекстры
Левцы составляют примерно 10% населения и существовали всегда — это подтверждают археологические данные. Их доля не меняется тысячелетиями.
Вероятное объяснение — частотно-зависимый отбор: в боях или соревнованиях левша имеет преимущество, потому что соперники реже сталкиваются с таким стилем.
Настоящая амбидекстрия (одинаковое мастерство обеими руками) чрезвычайно редка — около 0,1% людей. Чаще встречается смешанная доминантность.
Исследования показывают, что у таких людей слабее выражена асимметрия мозга и толще мозолистое тело, соединяющее полушария. Однако это не всегда преимущество: у части детей со смешанной доминантностью чаще фиксируют трудности с речью или вниманием.
Ваша доминантная рука — это результат эволюционной истории, которая длится более 30 миллионов лет. Она заложена в генетике, связана с языковыми центрами мозга и поддерживается культурой и обучением.
Напомним, левши составляют лишь 10-15% населения. А преимущество одной руки над другой формируется еще до рождения.