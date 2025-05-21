Почему агрономы не советуют выбрасывать ростки из картофеля: они могут быть чрезвычайно полезными на огороде

Почему агрономы не советуют выбрасывать ростки из картофеля / © Pixabay

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Не торопитесь их выбрасывать — эти побеги могут стать полезными помощниками на вашей грядке.

Светлые вытянутые побеги длиной 6–10 см — отличная альтернатива посадочному материалу, если картофеля для высадки маловато.

Высаженные в грунт на глубину около 7 см и обильно политые при температуре не ниже +10 °C, они хорошо приживаются и дают новые растения.

Эти ростки можно смело использовать как органическую мульчу. Благодаря высокому содержанию полезных веществ, витаминов, кислот, макро- и микроэлементов, они подпитывают землю и укрепляют ее плодородие.

Кроме того, такая мульча способствует защите растений от вредителей и грибковых инфекций.

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Ростки также следует добавлять в компостную кучу. Они значительно повышают питательную ценность компоста, а еще тормозят развитие нежелательных насекомых и микроорганизмов.

Чтобы избежать лишней влаги, следует чередовать слой ростков с сухими материалами — например, сеном, сухими листьями или торфом.

Достаточно залить 350 грамм измельченных картофельных побегов двумя литрами воды и оставить смесь в теплом месте примерно на 7 часов — и вы получите эффективный естественный стимулятор роста. Его можно использовать для замачивания семян или опрыскивания рассады и взрослых растений.

Картофельные побеги содержат природные фитогормоны, которые активизируют образование корней и способствуют интенсивному росту культур.