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Почему агрономы не советуют выбрасывать ростки из картофеля: они могут быть чрезвычайно полезными на огороде
После длительного зимнего хранения на клубнях картофеля появляются вытянутые, светлые ростки.
Не торопитесь их выбрасывать — эти побеги могут стать полезными помощниками на вашей грядке.
Светлые вытянутые побеги длиной 6–10 см — отличная альтернатива посадочному материалу, если картофеля для высадки маловато.
Высаженные в грунт на глубину около 7 см и обильно политые при температуре не ниже +10 °C, они хорошо приживаются и дают новые растения.
Эти ростки можно смело использовать как органическую мульчу. Благодаря высокому содержанию полезных веществ, витаминов, кислот, макро- и микроэлементов, они подпитывают землю и укрепляют ее плодородие.
Кроме того, такая мульча способствует защите растений от вредителей и грибковых инфекций.
Ростки также следует добавлять в компостную кучу. Они значительно повышают питательную ценность компоста, а еще тормозят развитие нежелательных насекомых и микроорганизмов.
Чтобы избежать лишней влаги, следует чередовать слой ростков с сухими материалами — например, сеном, сухими листьями или торфом.
Достаточно залить 350 грамм измельченных картофельных побегов двумя литрами воды и оставить смесь в теплом месте примерно на 7 часов — и вы получите эффективный естественный стимулятор роста. Его можно использовать для замачивания семян или опрыскивания рассады и взрослых растений.
Картофельные побеги содержат природные фитогормоны, которые активизируют образование корней и способствуют интенсивному росту культур.