Почему Барби перестала ходить на каблуках: ученые исследовали три тысячи кукол и нашли причину

Барби и каблуки

Реклама

Главная героиня фильма «Барби» Греты Гервиг вынуждена была отказаться от каблука и перейти на плоскую подошву, что стало для нее настоящим вызовом. В реальном мире куклы Барби уже давно используют удобную обувь и этот тренд постепенно влияет на стиль детей, для которых куклы были ролевыми моделями.

Об этом говорится в исследовании австралийско-британской команды ученых во главе с пологом Сайли Уильямс из Университета Монаша, пишет nauka.

Сотни девочек по всему миру начали отдавать предпочтение удобной обуви, что, по мнению некоторых специалистов, положительно влияет на здоровье опорно-двигательной системы.

Реклама

Врачи обратили внимание на то, что обувь на каблуке может вызывать проблемы со стопой и коленями. / © Unsplash

Влияние каблуков на здоровье

Еще в начале XX века врачи обращали внимание на то, что обувь на каблуке может вызывать проблемы со стопой и коленями, вызывать боли в спине, а впоследствии даже приводить к деформациям, таким как «пяточная шпора» или эквинус — состояние, когда нога постоянно стоит на цыпочках.

Хотя ученые все еще исследуют масштабы ущерба каблуку, с этим соглашаются все: высокие каблуки замедляют ход, делают шаги короче и повышают риск падения. Поэтому в реальной жизни каблуки неудобны для ежедневной работы, а в мире Барби они тоже отражают определенные ограничения.

Работа заставила Барби выбирать плоскую подошву.

Исследовательская группа изучала, как появление профессиональных Барби повлияло на выбор обуви. Они создали систему FEET, оценивающую:

Foot posture — каблуки или плоская подошва;

Equity — отличия от классической Барби (фигура, цвет кожи, инвалидность);

Employment — наличие работы;

Time period — год выпуска.

Ученые проанализировали почти 3 тыс. кукол, выпущенных с 1959 по 2024 год, по онлайн-каталогам, аукционам и частным коллекциям.

Реклама

Кукол поделили по углу наклона подошвы: более 10 градусов считали каблуками, меньше — плоской подошвой. Оказалось, что до 1980 года Барби всегда носила каблуки, а в 2020-2024 годах 60% кукол ходили в обуви на плоской подошве.

В то же время возросла доля Барби с работой: если в первое десятилетие ни у одной куклы не было профессии, то сейчас треть имеет работу. Ученые обнаружили сильную связь между наличием работы и выбором удобной обуви: работа заставила Барби отказаться от каблука в пользу практической обуви.

Инклюзия и доступность

Кроме смены обуви, в Барбиленде появились куклы с инвалидностью: в 2019 году вышла первая Барби на инвалидной коляске. К 2024 году таких кукол стало уже пять, некоторые из них имеют протезы или ортезы, и для них выбирали только плоскую подошву.

Барби отражает социальные изменения

С 1959 года Mattel продала более миллиарда кукол, большинство — девочкам в США в возрасте 3-12 лет. Изменения в Барбиленде часто отражали социальные процессы: в 1980-х, когда женщины получили больше экономической свободы, у кукол появилось больше профессий, а не только модной одежды.

Реклама

Иногда Барби даже опережала реальность: она стала астронавткой в 1965 году (до высадки человека на Луну) и хирургиней 1973 года, когда большинство врачей были мужчинами. Для многих девочек Барби стала символом свободы выбора и самореализации.

Ученые советуют не трактовать ношение каблука как обязательное для профессий, а давать возможность женщинам выбирать удобную обувь самостоятельно.