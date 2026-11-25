Какую туалетную бумагу лучше покупать — белую или серую? / © Pexels

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Белая туалетная бумага обычно стоит дороже серой из-за более сложной технологии производства. Однако цвет изделия не всегда свидетельствует о качестве сырья, а дополнительные красители и ароматизаторы могут вызвать раздражение кожи.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Київ24».

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Почему белая туалетная бумага стоит дороже

Для производства белой туалетной бумаги обычно используют первичное сырье — свежую древесину. Ее очищают от коры, измельчают и удаляют вещества, придающие ей темный оттенок. Полученные светлые волокна дополнительно смягчают, а при необходимости — отбеливают или окрашивают.

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Такая технология требует значительных ресурсов, что сказывается на конечной стоимости продукции.

Зато производство туалетной бумаги из макулатуры обходится дешевле, ведь при этом используются уже готовые волокна. Остатки типографских красок придают изделиям характерный сероватый или бурый оттенок.

В то же время туалетная бумага из вторичного сырья также может подвергаться дополнительному отбеливанию или окрашиванию. Поэтому цвет не всегда является надежным показателем того, из какого сырья изготовлено изделие.

Какую туалетную бумагу лучше не покупать

В эфире посоветовали отказаться от чрезмерно белой, цветной и ароматизированной туалетной бумаги.

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С помощью красителей производители могут маскировать недостатки сырья. К тому же на упаковке не указывается, какое именно количество красящих веществ было использовано в процессе производства.

Красители могут вызывать зуд и покраснение кожи. Аналогичный эффект могут оказывать и синтетические ароматизаторы, которые добавляют в туалетную бумагу для придания ей приятного аромата.

Напомним, ранее мы сообщали, что даже обычный рулон туалетной бумаги может стать неожиданной подсказкой о характере человека. Исследователи обнаружили, что люди с высокими и низкими доходами по-разному относятся к его размещению.

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