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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Почему белье становится жестким после стирки: причины и простые способы сделать его мягким

Многие сталкивались с ситуацией, когда только что выстиранная одежда или полотенца вместо мягкости имеют неприятную жесткость, будто «хрустят» на ощупь.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Почему белье становится жестким после стирки и что с ним сделать

Почему белье становится жестким после стирки и что с ним сделать / © pexels.com

Это не случайность и не плохое качество ткани — чаще всего причина кроется в привычных ошибках во время стирки. В Real Simple рассказали, почему так происходит и как быстро вернуть белью мягкость.

Основные причины жесткого белья после стирки

  1. Избыток стирального средства — одна из самых распространенных причин — слишком большое количество порошка или геля. Вместо лучшей очистки он:

  • плохо вымывается из ткани;

  • накапливается в волокнах;

  • делает ткань жесткой и липкой.

  1. Недостаточное полоскание — если стиральная машина работает в экономном режиме или перегружена, остатки моющего средства остаются в одежде. Это и создает эффект «хрустящей» ткани.

  2. Жесткая вода — вода с высоким содержанием минералов (кальция и магния) влияет на ткань, делая ее:

  • более грубой;

  • менее эластичной;

  • менее приятным на ощупь.

  1. Перегрузка стиральной машины — когда барабан переполнен, одежда не может нормально двигаться и ополаскиваться. В результате — остатки средств и неравномерная очистка.

  2. Неправильная сушка — сушка на слишком высокой температуре или пересушивание на воздухе также может сделать ткань жесткой, особенно полотенца и хлопок.

Как сделать белье мягким: проверенные решения

  1. Уменьшите количество стирального средства — больше — не значит лучше. Используйте дозировку, рекомендованную производителем.

  2. Добавляйте дополнительное полоскание — это поможет полностью вымыть остатки порошка или геля из волокон.

  3. Используйте уксус — небольшое количество белого уксуса в отсеке для кондиционера:

  • размягчающая ткань;

  • помогает удалить остатки средств;

  • нейтрализует запахи.

  1. Не перегружайте стиральную машину — оставляйте достаточно места для движения белья — это улучшает качество стирки и полоскания.

  2. Учитывайте качество воды — если в вашем регионе жесткая вода, используйте специальные смягчители или фильтры.

  3. Правильно сушите одежду — избегайте пересушивания. При использовании сушильной машины выбирайте деликатный режим.

Жесткое или «хрустящее» белье после стирки — это не проблема ткани, а результат мелких ошибок в уходе. Достаточно изменить дозировку средств, улучшить полоскание и обратить внимание на воду и сушки, чтобы одежда снова стала мягкой и приятной.

FAQ

Почему белье после стирки становится жестким?

Чаще это из-за избытка стирального средства, плохого полоскания или жесткой воды, которая влияет на волокна ткани.

Как сделать полотенца мягкими после стирки?

Убавьте количество порошка, добавьте дополнительное полоскание и периодически используйте белый уксус вместо кондиционера.

Помогает ли кондиционер для белья от жесткости?

Да, но лишь отчасти. Если причина — остатки порошка или жесткая вода, кондиционер не всегда полностью решает проблему.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
34
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