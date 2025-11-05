ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1199
Время на прочтение
1 мин

Почему "бл*дь" и "бл*ть" — не одно и то же: что на самом деле означают эти выражения

Два похожих слова — «бл*дь» и «бл*ть» — имеют совершенно разное происхождение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Нецензурная лексика

Нецензурная лексика / © pixabay.com

Мало кто задумывается, что популярные бранные слова «бл*дь» и «бл*ть» — не одно и то же. Их происхождение разное, и только одно из них действительно связано со значением «блуд».

Об этом рассказал Tiktok-блогер под ником @bogdanfedelesh.

Слово «бл*дь» происходит от староцерковнославянского «блуд» и первоначально означало «блудящую женщину». Именно церковные тексты фиксировали такие высказывания, поскольку только церковь тогда вела письменные записи.

Зато «бл*ть» с мягким знаком имеет совсем другие корни. В древнем языке суффикс -ать, -ять использовался для образования неопределенных форм глаголов — «писать», «читать», «гулять». Первая часть слова означала «белый». Вместе они буквально переводились как «делать белым».

Поэтому это слово могло служить древней альтернативой современного слова «пробел» — оставленное «белое пространство» между словами. Вероятно, раньше, когда текст писали сплошной, таким образом обозначали место для раздела.

Поэтому, по словам автора, человек, который часто употребляет «бл*ть», не является невеждой, а, возможно, бессознательно сохраняет связь с древней славянской языковой традицией.

Напомним, в ежедневном общении многие украинцы до сих пор механически используют русское слово «пока» как универсальную форму прощания. Поэтому эксперты рассказали, как правильно прощаться на украинском.

Дата публикации
Количество просмотров
1199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie