Почему "бл*дь" и "бл*ть" — не одно и то же: что на самом деле означают эти выражения
Два похожих слова — «бл*дь» и «бл*ть» — имеют совершенно разное происхождение.
Мало кто задумывается, что популярные бранные слова «бл*дь» и «бл*ть» — не одно и то же. Их происхождение разное, и только одно из них действительно связано со значением «блуд».
Об этом рассказал Tiktok-блогер под ником @bogdanfedelesh.
Слово «бл*дь» происходит от староцерковнославянского «блуд» и первоначально означало «блудящую женщину». Именно церковные тексты фиксировали такие высказывания, поскольку только церковь тогда вела письменные записи.
Зато «бл*ть» с мягким знаком имеет совсем другие корни. В древнем языке суффикс -ать, -ять использовался для образования неопределенных форм глаголов — «писать», «читать», «гулять». Первая часть слова означала «белый». Вместе они буквально переводились как «делать белым».
Поэтому это слово могло служить древней альтернативой современного слова «пробел» — оставленное «белое пространство» между словами. Вероятно, раньше, когда текст писали сплошной, таким образом обозначали место для раздела.
Поэтому, по словам автора, человек, который часто употребляет «бл*ть», не является невеждой, а, возможно, бессознательно сохраняет связь с древней славянской языковой традицией.
