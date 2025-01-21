Почему блинчики получаются жесткими и толстыми: как избежать этой проблемы

Иногда даже у самых опытных хозяек не получаются нежные тоненькие блинчики. Профессиональные повара говорят, что дело в двух самых популярных ошибках, которые портят выпечку, делая ее жесткой и толстой. Рассказываем, как нужно правильно делать тесто, чтобы блинчики всегда получались тоненькими и нежными.

Почему блинчики получаются жесткими и толстыми: 2 самые главные ошибки

Причина №1 – яйца. Традиционно считается, что в тесто на блинчики нужно добавлять как можно больше яиц. Однако это совсем не так. Из-за большого количества яичного белка в тесте блинчики во время выпекания становятся очень плотными. Профессиональные повара говорят, что яйца в тесте на блинчики нужны только как клейкое вещество. Поэтому рекомендуют прибавлять на литр теста только одно яйцо. Его нужно хорошо сбить миксером вместе с другими составляющими.

– яйца. Традиционно считается, что в тесто на блинчики нужно добавлять как можно больше яиц. Однако это совсем не так. Из-за большого количества яичного белка в тесте блинчики во время выпекания становятся очень плотными. Профессиональные повара говорят, что яйца в тесте на блинчики нужны только как клейкое вещество. Поэтому рекомендуют прибавлять на литр теста только одно яйцо. Его нужно хорошо сбить миксером вместе с другими составляющими. Причина №2 – консистенция. Тесто на блинчики не должно быть слишком густым. Иначе оно будет "ложиться" на сковороду толстым слоем и долго будет пропекаться, что окажет негативное влияние на выпечку. Блинчики получатся жесткими, потому что из-за плотности и длительного выпекания они будут просто высыхать. Поэтому специалисты советуют делать тесто таковой же консистенции, как сметана, чтоб оно отлично распределялось по сковородке. А чтобы блинчики получились более эластичными, после приготовления дайте тесту "отдохнуть" 15 минут, чтобы мука немного набухла.

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