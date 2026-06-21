Почему болят стопы сразу после пробуждения: врач назвала распространенную причину

Первые шаги после сна вызывают боль / © Credits

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Боль в стопах с утра является проблемой, с которой сталкиваются многие люди. Для кого-то это лишь кратковременный дискомфорт после сна, а для других — резкая боль, ощущаемая уже с первых шагов после подъема с постели.

Об этом говорится в материале unilad.

Подологиня Марион Яу объяснила, что одной из самых распространенных причин такого симптома является подошвенная фасциопатия — заболевание, поражающее ткань, поддерживающая свод стопы.

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Почему боль возникает именно утром

Сначала может показаться странным, что стопы начинают болеть после нескольких часов отдыха. Однако причина кроется в особенностях положения ног во время сна.

По словам врача, когда человек спит, стопа естественно направлена вниз, из-за чего подошвенный фасция в течение длительного времени находится в сокращенном состоянии.

«Пока человек спит, подошвенный фасция остается сокращенным в течение нескольких часов. К утру ткань становится более напряженной. Когда же человек встает и переносит вес тела на стопу, фасция резко растягивается, что может вызвать острую боль во время первых шагов», — объяснила Марион Яу в комментарии Metro.

Некоторые пациенты описывают это чувство как боль, будто приходится наступать на стекло.

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Что такое подошвенная фасциопатия

Подошвенная фасция — это крепкая соединительная ткань, которая проходит вдоль нижней части стопы и помогает поддерживать ее свод.

Когда эта ткань перегружается или подвергается микротравмам, может развиться подошвенная фасциопатия. Состояние сопровождается болью в пятке или подошве, особенно после продолжительного отдыха.

Специалисты отмечают, что стопа — одна из самых сложных структур человеческого тела. Она содержит более 100 мышц, связок и сухожилий, а также 26 костей и 33 сустава.

Какие еще факторы могут провоцировать боль

По словам подологи, одной из распространенных причин является чрезмерная пронация — особенность, при которой стопа слишком сильно заваливается внутрь во время ходьбы.

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В таком случае свод стопы уплощается, а подошвенная фасция растягивается сильнее, чем нужно, что повышает нагрузку на ткани.

Кроме того, дискомфорт могут усиливать напряженные икроножные мышцы.

Ограниченная подвижность голеностопного сустава создает дополнительную нагрузку на фасцию во время каждого шага, что также может провоцировать боль.

Как облегчить состояние

Для уменьшения симптомов врач советует давать ногам достаточно отдыха и обратить внимание на выбор обуви.

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Поддерживающая обувь с надлежащей фиксацией стопы помогает снизить нагрузку на подошвенную фасцию и облегчить неприятные ощущения.

Если боль сохраняется длительно или усиливается, следует обратиться к врачу для установления точной причины и подбора лечения.

Напомним и о сигналы, что пора искать нового специалиста.

В частности, настойчивая боль в спине, постоянная усталость или другие беспокоящие вас симптомы не должны оставаться без внимания.

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