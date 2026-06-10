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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Почему бульон мутнеет и как сделать его прозрачным: эффективный метод, о котором мало кто знает

Прозрачный, ароматный бульон — это основа многих супов и соусов, а также признак правильной кулинарной техники. Однако даже при идеальной варке жидкость может стать мутной. Есть простой ресторанный способ исправить ситуацию — использование яичного белка в конце приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как сделать бульон прозрачным

Как сделать бульон прозрачным / © pexels.com

Мутность появляется из-за мелких частиц мяса, костей, белков и примесей, которые не полностью сворачиваются во время варки. Также на прозрачность влияют:

  • слишком интенсивное кипение;

  • неправильное снятие пены;

  • недостаточно тщательное процеживание;

  • использование некачественного или жирного сырья.

Даже опытные повара иногда сталкиваются с этой проблемой, но ее можно легко решить.

Секрет прозрачного бульона — яичный белок

Яичный белок работает как натуральный «фильтр». Во время нагревания он сворачивается и притягивает к себе мелкие частицы, делающие бульон мутным. В результате они оседают, а жидкость становится гораздо чище и прозрачнее.

Как осветить бульон яичным белком

Чтобы получить идеально прозрачный результат, следуйте простому алгоритму:

  1. Доведите бульон до готовности и снимите с огня.

  2. Слегка охладите (он должен быть горячим, но не кипящим).

  3. Отделите яичный белок от желтка.

  4. Взбейте белок до легкой пены.

  5. Медленно введите его в бульон, постоянно помешивая.

  6. Поставьте на медленный огонь и доведите его до легкого нагревания.

  7. Когда белок свернется и поднимется шапкой, аккуратно процедите бульон через марлю или мелкое сито.

В результате вы получите чистый, золотистый и аппетитный бульон без мутности.

Советы для идеального результата

  • не допускайте сильного кипения после добавления белка;

  • используйте свежие яйца;

  • обязательно процеживайте бульон после освещения;

  • не торопитесь — процесс нуждается в аккуратности;

  • для еще лучшего вкуса можно добавить овощи и специи на этапе варки.

Такой способ часто используется в профессиональной кухне, особенно в ресторанах, где важна не только вкусовая, но и визуальная подача блюд.

FAQ

Почему бульон не становится прозрачным даже после процеживания?

Вероятно, он сильно кипел во время приготовления или не был достаточно очищен от пены. В таких случаях помогает осветление яичным белком.

Можно ли сделать прозрачный бульон без яичного белка?

Да, но это сложнее. Следует тщательно снимать пену, варить на минимальном огне и несколько раз процеживать.

Влияет ли яичный белок на вкус бульона?

Нет, он не меняет вкуса. Белок только очищает жидкость, после чего удаляется вместе с примесями.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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