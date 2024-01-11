Почему быстро смывается краска с волос: как сохранить яркий насыщенный цвет локонов надолго

Чтобы краска держалась дольше на волосах, нужно соблюдать несколько простых правил.
После окраски волос хочется, чтобы цвет сохранял свою яркость и насыщенность как можно дольше. Но обычно все совсем наоборот – локоны быстро тускнеют, теряют насыщенный яркий оттенок и приходится краситься снова. Парикмахеры и врачи-трихологи назвали четыре причины, почему так происходит, и дали советы, как сохранить яркий насыщенный цвет надолго.
Почему краска для волос быстро смывается: 4 основные причины
- Пористые волосы. Такие волосы хорошо впитывают пигмент краски, но очень быстро их отдают, потому что повреждена структура локонов.
- Слишком мягкий краситель. Краска с таким пигментом не очень глубоко проникает в волосы, потому не способна надолго удерживать яркий насыщенный цвет. К таким краскам относятся все виды безаммиачных.
- Нарушение технологии окрашивания. Эта проблема чаще всего возникает у тех, кто самостоятельно красится. Следует четко следовать инструкциям на упаковке, не передерживать краску, не красить влажные локоны и не сокращать сроки содержания.
- Неправильный уход за локонами после окрашивания. Это самая частая причина, потому что мало кто обращает на это внимание. Подавляющее большинство шампуней имеют агрессивные составляющие, которые просто вымывают пигмент и делают волосы жесткими.
Как ухаживать за волосами после окрашивания, чтобы надолго сохранить яркий цвет
- Правильный домашний уход. Это золотое правило для того, чтобы сохранить насыщенный цвет надолго. Голову нужно мыть только профессиональными средствами, которые не содержат агрессивных составляющих, имеют в своем составе сыворотку и бальзам, защищающие крашеные волосы.
- Теплая вода. Голову следует мыть теплой или прохладной водой, ни в коем случае не горячей. Ибо в таком случае пигмент будет вымываться вдвое быстрее.
- Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Такие средства для ухода запечатывают пигмент внутри волос, поэтому яркий цвет при домашнем окрашивании будет сохраняться до двух месяцев.
- Не следует использовать активные маски. В первые две недели после окрашивания локонов не следует использовать восстановительные и питательные маски.
- Минимизируйте воздействие высоких температур на локоны. Лучше не использовать в первую неделю окрашивания стайлеры – плойку или утюжок для волос. Если на улице солнечно, лучше носить шапку.
- Термозащита. Для того, чтобы пигмент краски не тускнел, перед сушкой или укладкой волос используйте средства для термозащиты своих локонов.
- Тонирование. Чтобы поддерживать яркий насыщенный цвет своих локонов максимально долго, можно пользоваться тонировочными средствами – кондиционерами, шампунями и спреями.
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