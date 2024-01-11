Почему быстро смывается краска с волос: как сохранить яркий насыщенный цвет локонов надолго

После окраски волос хочется, чтобы цвет сохранял свою яркость и насыщенность как можно дольше. Но обычно все совсем наоборот – локоны быстро тускнеют, теряют насыщенный яркий оттенок и приходится краситься снова. Парикмахеры и врачи-трихологи назвали четыре причины, почему так происходит, и дали советы, как сохранить яркий насыщенный цвет надолго.

Почему краска для волос быстро смывается: 4 основные причины

Пористые волосы. Такие волосы хорошо впитывают пигмент краски, но очень быстро их отдают, потому что повреждена структура локонов.

Такие волосы хорошо впитывают пигмент краски, но очень быстро их отдают, потому что повреждена структура локонов. Слишком мягкий краситель. Краска с таким пигментом не очень глубоко проникает в волосы, потому не способна надолго удерживать яркий насыщенный цвет. К таким краскам относятся все виды безаммиачных.

Краска с таким пигментом не очень глубоко проникает в волосы, потому не способна надолго удерживать яркий насыщенный цвет. К таким краскам относятся все виды безаммиачных. Нарушение технологии окрашивания. Эта проблема чаще всего возникает у тех, кто самостоятельно красится. Следует четко следовать инструкциям на упаковке, не передерживать краску, не красить влажные локоны и не сокращать сроки содержания.

Эта проблема чаще всего возникает у тех, кто самостоятельно красится. Следует четко следовать инструкциям на упаковке, не передерживать краску, не красить влажные локоны и не сокращать сроки содержания. Неправильный уход за локонами после окрашивания. Это самая частая причина, потому что мало кто обращает на это внимание. Подавляющее большинство шампуней имеют агрессивные составляющие, которые просто вымывают пигмент и делают волосы жесткими.

Как ухаживать за волосами после окрашивания, чтобы надолго сохранить яркий цвет

Правильный домашний уход. Это золотое правило для того, чтобы сохранить насыщенный цвет надолго. Голову нужно мыть только профессиональными средствами, которые не содержат агрессивных составляющих, имеют в своем составе сыворотку и бальзам, защищающие крашеные волосы.

Это золотое правило для того, чтобы сохранить насыщенный цвет надолго. Голову нужно мыть только профессиональными средствами, которые не содержат агрессивных составляющих, имеют в своем составе сыворотку и бальзам, защищающие крашеные волосы. Теплая вода. Голову следует мыть теплой или прохладной водой, ни в коем случае не горячей. Ибо в таком случае пигмент будет вымываться вдвое быстрее.

Голову следует мыть теплой или прохладной водой, ни в коем случае не горячей. Ибо в таком случае пигмент будет вымываться вдвое быстрее. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Такие средства для ухода запечатывают пигмент внутри волос, поэтому яркий цвет при домашнем окрашивании будет сохраняться до двух месяцев.

Такие средства для ухода запечатывают пигмент внутри волос, поэтому яркий цвет при домашнем окрашивании будет сохраняться до двух месяцев. Не следует использовать активные маски. В первые две недели после окрашивания локонов не следует использовать восстановительные и питательные маски.

В первые две недели после окрашивания локонов не следует использовать восстановительные и питательные маски. Минимизируйте воздействие высоких температур на локоны. Лучше не использовать в первую неделю окрашивания стайлеры – плойку или утюжок для волос. Если на улице солнечно, лучше носить шапку.

Лучше не использовать в первую неделю окрашивания стайлеры – плойку или утюжок для волос. Если на улице солнечно, лучше носить шапку. Термозащита. Для того, чтобы пигмент краски не тускнел, перед сушкой или укладкой волос используйте средства для термозащиты своих локонов.

Для того, чтобы пигмент краски не тускнел, перед сушкой или укладкой волос используйте средства для термозащиты своих локонов. Тонирование. Чтобы поддерживать яркий насыщенный цвет своих локонов максимально долго, можно пользоваться тонировочными средствами – кондиционерами, шампунями и спреями.

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