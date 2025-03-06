Почему чай и суп ни в коем случае нельзя выливать в унитаз: запомните это навсегда

Эксперты отмечают, что чаще всего сантехника выходит из строя из-за отложения жира, грязи и извести.
Есть такие люди, которые смывают в унитаз напитки, редкие блюда и другие предметы, однако делать этого нельзя. Ибо таким образом в канализационной системе накапливаются разные отходы, от которых потом довольно трудно избавиться. И тогда возникает проблема засорения канализационных труб, поэтому вода не может нормально стекать.
Почему нельзя высыпать в унитаз чай, кофе и суп: советы экспертов
Чтобы избежать засорения канализационных труб, не следует высыпать в унитаз чай с заваркой. Ибо чайные листья могут набухать и забивать ливень. Также не следует выливать кофе с гущей, которая оседает в канализационном ливне, из-за чего вода не будет стекать.
То же касается супа, остатки которого некоторые хозяйки также отправляют в унитаз. Дело в том, что остывший жир плотно покрывает внутреннюю поверхность труб и играет роль клея. Он будет задерживать любые нерастворимые частицы, таким образом образуется пробка, которая не будет пропускать сточные воды.
Какие еще предметы нельзя бросать в унитаз
- Сигареты. Табак нерастворим, поэтому будет накапливаться на стенках канализационных труб.
- Подгузники и ватные диски. Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому легко забивает унитаз. Это также касается ватных палочек, масок из ткани, шариков, тампонов и т.п.
- Презервативы так и остаются в канализационных трубах, потому что не растворяются, создавая тем самым серьезную проблему.
- Средства женской личной гигиены. Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость, поэтому после попадания во влажную среду набухают и не дают стекать воде.
- Волосы, попадая в канализацию, образуют пробку, за которую могут цепляться другие предметы.
Читайте также:
99% людей заваривают чай с лимоном неправильно: эта ошибка портит вкус напитка
Как быстро избавиться от отека на лице: три лучших и легких способа
Где лучше посадить бархатцы, чтобы защитить огород от вредителей и сорняков