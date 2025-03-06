Почему чай и суп ни в коем случае нельзя выливать в унитаз: запомните это навсегда

Эксперты отмечают, что чаще всего сантехника выходит из строя из-за отложения жира, грязи и извести.

Есть такие люди, которые смывают в унитаз напитки, редкие блюда и другие предметы, однако делать этого нельзя. Ибо таким образом в канализационной системе накапливаются разные отходы, от которых потом довольно трудно избавиться. И тогда возникает проблема засорения канализационных труб, поэтому вода не может нормально стекать.

Почему нельзя высыпать в унитаз чай, кофе и суп: советы экспертов

Чтобы избежать засорения канализационных труб, не следует высыпать в унитаз чай с заваркой. Ибо чайные листья могут набухать и забивать ливень. Также не следует выливать кофе с гущей, которая оседает в канализационном ливне, из-за чего вода не будет стекать.

То же касается супа, остатки которого некоторые хозяйки также отправляют в унитаз. Дело в том, что остывший жир плотно покрывает внутреннюю поверхность труб и играет роль клея. Он будет задерживать любые нерастворимые частицы, таким образом образуется пробка, которая не будет пропускать сточные воды.

Какие еще предметы нельзя бросать в унитаз

Сигареты. Табак нерастворим, поэтому будет накапливаться на стенках канализационных труб.

Табак нерастворим, поэтому будет накапливаться на стенках канализационных труб. Подгузники и ватные диски. Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому легко забивает унитаз. Это также касается ватных палочек, масок из ткани, шариков, тампонов и т.п.

Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому легко забивает унитаз. Это также касается ватных палочек, масок из ткани, шариков, тампонов и т.п. Презервативы так и остаются в канализационных трубах, потому что не растворяются, создавая тем самым серьезную проблему.

так и остаются в канализационных трубах, потому что не растворяются, создавая тем самым серьезную проблему. Средства женской личной гигиены. Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость, поэтому после попадания во влажную среду набухают и не дают стекать воде.

Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость, поэтому после попадания во влажную среду набухают и не дают стекать воде. Волосы, попадая в канализацию, образуют пробку, за которую могут цепляться другие предметы.

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