Почему чесать укус насекомого вредно — будет только хуже

Укусы комаров - обычное явление в теплое время года, однако оно сопровождается неприятным зудом

Места от укусов могут сильно чесаться еще по одной причине — когда мы раздражаем или расчесываем рану. Так делать не стоит, потому что будет только хуже.

Об этом пишет Psychology Today.

Расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.

Вы также можете увеличить риск заражения патогенами, открыв себя для бактерий, находящихся в окружающей среде, а также под ногтями.

Когда комар кусает, он протыкает кожу хоботком, чтобы впитывать кровь. Также оставляет после себя немного слюны, содержащей белки, которые ваше тело воспринимает как нежелательных гостей.

Чтобы защитить вас, ваше тело выделяет соединения, известные как гистамины. Они же вызывают зуд, воспаление и отек. Это нормально, когда через 20 минут после укуса появляется легкая реакция в виде покраснения, зуда и плотного отека.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, укусы комаров могут вызвать сильный зуд у детей, людей, ранее не кусавших определенные виды комаров, или у людей, живущих с нарушениями иммунной системы.

Однако серьезные аллергические реакции (также известные как анафилаксия или «синдром Скитера») на укусы комаров очень редки.

Признаки, указывающие на то, что вам следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, включают:

крапивницу

отек и покраснение вне места укуса

затрудненное дыхание

Укусы комаров: профилактика

Если есть такая возможность, лучше предупредить укусы насекомых, чем потом терпеть неприятные симптомы, поэтому помните о таких профилактических мерах:

Используйте репелленты, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых

Надевайте широкую одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы минимизировать открытые участки кожи

Вешайте москитные сетки на окнах и дверях

Ультразвуковые отпугиватели и приборы от насекомых (фумигаторы) могут эффективно снизить количество комаров в помещениях.

Напомним, в Украине обнаружили новый опасный вид комаров – тигрового комара. Его укус может вызвать паралич, а комар переносит вирус Западного Нила и другие опасные инфекции.