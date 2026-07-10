Почему даже состоятельные люди покупают в секонд-хендах: психологи назвали истинную причину, и дело не в экономии

Почему люди покупают вещи в секонд-хенде / © pexels.com

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Все больше людей с хорошим доходом сознательно выбирают магазины подержанных вещей, винтажные бутики и платформы перепродажи. И дело далеко не только в экономии.

Эксперты объясняют: для многих покупателей секонд-хенд стал способом выразить собственные ценности, подчеркнуть индивидуальность и сделать более экологичный выбор.

Осознанное потребление стало новой нормой

За последние годы отношение к подержанным вещам существенно изменилось. Если раньше секонд-хенды ассоциировались преимущественно с необходимостью экономить, то сегодня все чаще становятся выбором людей, которые могут позволить себе покупать новые вещи.

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Одной из главных причин является забота об окружающей среде. Производство новой одежды требует огромного количества воды, энергии и сырья, а текстильная промышленность остается одним из самых больших источников отходов. Покупая уже используемые вещи, люди продолжают их жизненный цикл и помогают уменьшить количество текстильного мусора.

Исследователи также выяснили интересную закономерность: положительное отношение к секонд-хендам чаще всего формируется не из-за чувства вины за загрязнение планеты, а благодаря пониманию того, как именно повторное использование вещей помогает окружающей среде.

Уникальность вместо массмаркета

Еще одна причина популярности секонд-хендов — желание выделяться.

В магазинах массового производства люди часто покупают одинаковые вещи, в то время как в секондгенде можно найти винтажную одежду, редкие бренды или модели, которых больше нет в продаже. Для многих это возможность создать свой стиль, а не копировать модные тренды.

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Психологи отмечают, что самое стремление к индивидуальности все чаще становится главной мотивацией покупателей. Одежда превращается не просто в элемент гардероба, а в способ рассказать о себе без слов.

Любители моды тоже выбирают секонд-хенд

Существует стереотип, что модники покупают только новые коллекции. На самом деле исследования показывают другое.

Большинство активных покупателей секонд-хендов интересуются модой не меньше, а иногда даже больше, чем регулярно посещающие традиционные магазины. Они ищут дизайнерские вещи, лимитированные коллекции, качественную одежду прошлых сезонов или настоящий винтаж, помогающий создать неповторимый образ.

Почему шопинг в секонд-хенде доставляет больше удовольствия

Психологи объясняют еще один феномен — эффект «охоты за сокровищами».

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В отличие от обычных магазинов ассортимент секонд-хендов постоянно меняется. Человек никогда не знает, что найдет в этот раз: дизайнерский жакет, редкую книгу, антикварный предмет или почти новую брендовую вещь по символической цене.

Именно эта непредсказуемость активирует систему вознаграждения мозга. Удовольствие приносит не только сама покупка, но процесс поиска. Для многих это превращается в увлекательное хобби.

Секонд-хенд — это уже не об экономии

Эксперты сходятся во мнении, что современный секонд-хенд стал частью культуры осознанного потребления.

Все больше людей выбирают подержанные вещи, потому что они:

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помогают уменьшить негативное влияние на окружающую среду;

позволяют обнаружить уникальные предметы гардероба;

поддерживают идею ответственного потребления;

дарят ощущение открытия и азарта при поиске.

Для многих покупателей экономия остается приятным бонусом, но уже давно не главная причина такого выбора.

FAQ

Почему люди покупают в секонд-хендах, даже если у них достаточно денег?

Исследования показывают, что богатые покупатели часто выбирают секонд-хенды из-за стремления к уникальности, желания поддерживать экологическое потребление, любовь к винтажному стилю и удовольствие от поиска необычных вещей. Для них это способ выразить свои ценности, а не просто сэкономить деньги.

Действительно ли покупки в секонд-хенде помогают окружающей среде?

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Да. Повторное использование одежды продлевает срок службы, уменьшает количество текстильных отходов и сокращает потребность в производстве новых вещей, которое потребляет значительные объемы природных ресурсов. Поэтому секондгенд считается одним из элементов более устойчивого и осознанного потребления.

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