Почему дети врут: ученые рассказали, как хитрость связана с развитием мозга

Дети

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Родители часто сталкиваются с ситуациями, когда малыши пытаются их перехитрить — от выманивания излишней конфеты до попыток избежать наказания за разбитую вазу. Однако детские психологи уверяют, что такое поведение вполне нормально и даже свидетельствует о положительном развитии ребенка и его высоком интеллекте.

Об этом пишет Yourtango.

Согласно исследованиям профессора прикладной психологии и развития человека Кана Ли, склонность к вымыслам появляется в раннем возрасте. Уже к двум годам обманывать пытаются около 30% малышей.

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В трехлетнем возрасте эта цифра растет до половины, а среди четырехлетних детей хитрят уже 80%. Психологи подчеркивают, что дети, которые начинают лгать в раннем возрасте, действительно демонстрируют высокие умственные способности.

Два ключевых навыка для успешного обмана

Исследования доктора Ли показывают, что успешная ложь требует от ребенка обладания двумя сложными психологическими способностями:

Способность «читать мысли» (модель психического): ребенок должен осознать, что его разум и знание отделены от ума другого человека. Она понимает формулу: «Я знаю то, чего не знаешь ты».

Высокий самоконтроль: малыш должен уметь контролировать свой язык, выражение лица и телодвижения, чтобы обман выглядел убедительно.

Дети, которые лучше овладевают этими навыками, начинают лгать гораздо раньше и изощреннее, что напрямую связано с высоким уровнем креативности и интеллекта.

Кроме сознательного обмана, в раннем детстве малыши часто просто не видят четкого предела между реальным миром и собственными выдумками. Они могут искренне верить, что являются огнедышащими драконами или принцессами, поскольку этот возраст является временем активного исследования мира через воображение.

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Детский психиатр доктор Майкл Броди объясняет природу этого явления, указывая на особенности восприятия мира малышами.

«Очень маленькие дети не знают разницы между правдой и выдумкой», — отмечает доктор Майкл Броди.

Для большинства детей жизнь в реальности гораздо менее увлекательна, чем в мире собственных фантазий. Специалисты подводят итоги: хотя поощрять ложь не стоит, родителям следует помнить, что это нормальный этап психологического развития, свидетельствующий о формировании здоровой индивидуальности и ума ребенка.

Напомним, родители часто пытаются заранее снизить ожидания ребенка, чтобы смягчить возможное разочарование. Психолог Радослав Качан считает, что такой подход не работает и даже вредит: ребенок слышит не только «это может не получиться», но и «мама/папа не верят в меня». Вместо этого важно поддерживать ребенка, учить жить эмоции и фокусироваться на усилиях, а не только на результате. Жизнь как раз дает уроки, а задача родителей — быть рядом в сложные моменты.

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