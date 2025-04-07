Почему детям нужен "тихий час" в детском саду: мало кто догадывается, в чем причина

Зачем в детском саду «тихий час» / © unsplash.com

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Многие родители сомневаются, действительно ли нужен дневной отдых, особенно когда малыш не хочет спать. Однако эксперты, в частности, воспитатели и психологи, подчеркивают, что даже если ребенок не засыпает, ему важно иметь время для восстановления сил и разгрузки мозга.

По словам специалистов проекта Anna Stasia, каждый ребенок — это активно развивающийся организм, ежедневно воспринимающий огромное количество новой информации. Дневные отдыха помогают ей справиться с этой интеллектуальной нагрузкой.

“Для детей это большой психологический вызов, поэтому сон или хотя бы спокойный отдых в постели является необходимостью для их физического состояния. Лишь небольшая часть детей в возрасте 5-6 лет не нуждается в дневном сне”, — объясняют эксперты.

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Даже если малыш бодрствует, а просто находится в тихой обстановке, это позволяет ему восстановиться и успокоить нервную систему. В противном случае перегруженный мозг может привести к раздражительности, капризам и усталости в конце дня.

Здесь объясняют это так. Представьте активный выходной, когда ваша вторая половинка решила преподнести сюрприз и пригласила вас на прыжок с парашютом (выбрал именно такой яркий пример, ведь взрослый мозг уже трудно чем-то удивить, а вот детский мозг еще не знаком со многими вещами).

Итак, после прыжка вечер будет полон эмоций: страх, восторг, впечатления, которые не дают вам заснуть. Когда же в конце концов вы заснете под утро, то проснетесь уставшими, хотя и счастливыми. А теперь представьте, что ваш ребенок переживает такую эмоциональную бурю каждый день! Ей обязательно нужно время, когда мозг может отдохнуть, а нервная система — расслабиться. Иначе мы получим ребенка, который, хотя и умный, но совсем неуправляемый.

Воспитатели садика newtonkids_ua подчеркивают, что “тихий час” является важным для гармоничного развития детей.

Поддержка здоровья — сон укрепляет иммунитет и способствует общему физическому развитию.

Улучшение концентрации — отдохнув, дети лучше усваивают новую информацию и активнее вовлекаются в обучающие игры.

Эмоциональное равновесие — после дневного сна дети становятся более спокойными, меньше капризничают и легче адаптируются к изменениям в окружающей среде.

“Не забывайте, что регулярный отдых — это залог здорового и счастливого детства!” — отмечают воспитатели.