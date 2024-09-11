Почему девушки во времена СССР носили школьную форму с фартуками и при чем здесь английские горничные

Современная школа форма больше напоминает деловой костюм, но в советское время девушки носили один элемент, который сейчас кажется крайне странным. И это — фартук.

Школьная форма вовсе не являлась изобретением советских времен. Уже в середине XIX века гимназисты носили нечто похожее. В частности, на мальчиках обязательно были мундиры, отличавшиеся от военных лишь несколькими деталями. А воспитанницы институтов благородных девушек носили строгие платья простого кроя с фартуками.

В принципе, именно эту одежду и решило взять советское руководство за основу специальной школьной формы. Произошло это в 1948 году, ведь в послевоенные годы особое внимание пытались уделять всеобщему равенству. Поэтому начали прививать ее еще в детстве, надев учеников в одинаковую одежду.

Форма, введенная в 1948 году, от гимназийской отличалась мало чем. Те же манжеты, воротнички и передники у девушек и суровые курточки у ребят. Частично костюм был демократизирован только в 1960-х годах, когда отменили фуражки с кокардой и пояса с массивными пряжками. Правда, форма мальчишки все же оставалась достаточно суровой, чтобы напоминать военную форму. Поэтому можно предположить, что юношей с ранних лет готовили к служению отечеству.

Школьная форма девушек в СССР приносила только хлопоты. Белые воротнички и манжеты должны были выглядеть свежим, а потому каждую неделю их снимали, стирали, отпаривали, гладили и снова пришивали. На каждый день создали коричневую форму с черным фартуком. Она выглядела не очень эффектно, но на темной ткани не так сильно было видно пятна от чернильных ручек.

На праздники было принято одевать белый сетевой фартук. К примеру, такой носили на линейку 1 сентября.

Глядя сегодня на школьную форму девушек в СССР, можно заметить сильное сходство с униформой горничных эпохи королевы Виктории. В Англии тогдашнее сочетание считалось универсальной рабочей одеждой.

Аккуратность, сдержанность и дисциплинированность — такими словами можно было охарактеризовать форму с белыми фартуками. Скорее всего, у девушек с детства пытались сформировать привычку не только следить за своим внешним видом, но и знать свое место. Ведь чем занимались горничные? Они убирали в доме, хозяйничали, были аккуратными и... незаметными.

Именно такими скромными, тихими и трудолюбивыми советские власти воспитывали девушек, которые должны были стать хранительницами домашнего очага.

Современные педагоги же утверждают, что такой подход крайне сомнительный. По их мнению, наличие фартуков, белых воротничков и манжетов в женской форме закрепляло традиционные гендерные стереотипы, ограничивая всестороннее развитие девушек.

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