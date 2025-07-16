Почему для зуммеров 35 лет – это уже "почтенный" возраст: результаты опроса

для поколения Z 35 лет — это уже почтенный возраст / © unsplash.com

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Многие люди прибегают к дорогим косметическим процедурам, чтобы выглядеть моложе. Однако, согласно новому опросу EduBirdie, проведенное среди 2000 представителей поколения Z и молодых миллениалов, поколение Z считает людей «старыми» уже с 35 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Результаты опроса показали, что более пятой части (22%) представителей поколения Z считают, что 35 лет — это уже «старость». Даже 3% представителей поколения Z считают пожилых людей в возрасте 27 лет.

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В то же время, миллениалы имеют другое представление: чуть больше трети (35%) из них считают, что молодость истекает в 40 лет. Среди знаменитостей этого возраста Криштиану Роналду, Кэти Перри и Леброн Джеймс. Интересно, что 41% миллениалов вообще считают себя молодыми до 60 лет.

«Миллениалы еще далеки от пенсии, а поколение Z все еще является младенцем. Однако многие уверены, что старость скоро наступит», — отметили в EduBirdie.

Возраст и «желательность»: что говорят исследования и диетологи о молодости

Опрос также затронул тему «желательности» в старшем возрасте. Результаты оказались более оптимистичными: 44% миллениалов и 33% поколения Z считают, что старение не делает человека автоматически нежелательным.

«Моршки и немного седины их не беспокоят, но использовать устаревший сленг, одеваться как подросток и спать с несколькими людьми? Это не дает результатов», — добавили в EduBirdie.

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Этот опрос появился вскоре после исследования ученых из Берлинского университета Гумбольдта, показавшего, что люди склонны считать «старость» наступающей позже в жизни, чем раньше. Современное общество теперь считает, что старость начинается с 74 лет и старше. Автор исследования Маркус Веттштейн объясняет это увеличением продолжительности жизни и улучшением состояния здоровья.

Относительно способов «утонченного старения» эксперты сходятся во мнении, что секрет кроется не в «чудодейственных продуктах», а в здоровом питании. Диетолог Рианнон Ламберт подчеркивает, что потребление фруктов и овощей, а также незаменимых жиров (как в лососе, орехах, авокадо) является наиболее эффективным методом поддержания здоровья кожи и молодого вида. Она отмечает важность сбалансированного рациона, включающего углеводы, белки и жиры, которые работают вместе для оптимального здоровья всего организма, включая кожу.

Напомним, продолжительность жизни мужчин в Украине составляет в среднем 67 лет, что фактически лишает их возможности воспользоваться пенсией, за которую они платили налоги.