Почему до Пасхи нельзя сажать картофель
Ежегодно о сроках посадки идут споры и считается, что к Пасхе сажать картофель нельзя.
Одной из распространенных украинских примет является запрет на посадку картофеля в Пасху. В народной традиции существует убеждение, что к Пасхе нельзя заниматься тяжелыми полевыми работами, в частности, сажать картофель, поскольку это может привести к плохому урожаю.
В частности, очень часто огородники обращают внимание на это и на лунный календарь. Согласно ему, удачные даты для посадки картофеля в апреле 2026 года следующие:
14 — 15 апреля
19 — 20 апреля
23 — 24 апреля
28 апреля.
Приметы же указывают, что сажать картофель и свеклу запрещено и во время Вербной недели — вроде бы это приведет к тому, что урожай будет очень слабым.
В последние дни перед Страстной неделей нужно воспользоваться для того, чтобы высеять горох, раннюю капусту, огурцы, кабачки и тыквы.
Практически во всех регионах Украины настоящее тепло, необходимое для посадки картофеля, обычно наступает только после Пасхи. После праздника температура постепенно стабилизируется и земля прогревается до нужного уровня.
