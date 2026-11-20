Куры не несутся

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Иногда домашние куры перестают нести яйца, хотя хозяева хорошо их кормят, регулярно убирают в курятнике и стараются обеспечить комфортные условия. Особенно часто это случается осенью и зимой, когда количество яиц может резко уменьшиться.

Однако причина не всегда заключается в холоде или нехватке пищи. На яйценоскость влияют естественные процессы в организме птицы, состав корма и даже обычные ошибки в уходе. Рассказываем, на что советуют обратить внимание украинские специалисты и как проверить условия содержания кур в домашнем хозяйстве.

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1. Куры могут прекращать нестись из-за смены биологических ритмов

Даже если домашние куры живут в теплом курятнике и получают достаточно пищи, зимой они могут нести гораздо меньше яиц.

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Как объясняет кандидат биологических наук, доцент Житомирского государственного университета имени Ивана Франко Иван Хомяк, у птиц есть внутренние биологические часы, которые реагируют на смену времен года. Когда дни становятся короче, в организме кур меняется гормональная активность. Из-за этого образование яиц может замедляться или временно прекращаться.

Для поддержания высокой яйценоскости курам обычно требуется около 14–16 часов света в сутки, в то время как зимой естественное освещение значительно меньше. Поэтому хозяева, желающие получать яйца в течение всего года, могут установить в курятнике дополнительную лампу. Включать ее лучше по стабильному графику, постепенно удлиняя световой день.

В то же время освещать курятник круглосуточно не нужно. Курам необходимы и часы тьмы для отдыха.

2. Куры могут есть достаточно, но не получать нужных питательных веществ

В домашних хозяйствах кур часто кормят пшеницей, кукурузой, вареным картофелем, кашами и остатками овощей. Птица может хорошо есть и даже набирать вес, но это не означает, что ее рацион подходит для образования яиц.

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Особенно важно правильное питание для молодых курочек, которые только начинают уноситься. В этот период их организм требует больше питательных веществ, прежде всего белка. Если птица получает преимущественно зерно или кухонные остатки, ей может не хватать компонентов, необходимых для формирования яиц.

Поэтому следует проверить не только то, сколько пищи получают куры, но из чего состоит их рацион. Для домашних несушек самый простой способ обеспечить сбалансированное питание — использовать качественный комбикорм, предназначенный именно для птицы, несущей яйца.

При этом важно следить, чтобы все куры имели доступ к кормушке. Если более сильные птицы оттесняют более слабых, часть стада может недоедать, даже если корма в целом достаточно.

3. Неправильное освещение курятника может создавать дополнительные проблемы

Зимой хозяева нередко устанавливают в курятнике лампу, чтобы продлить световой день. Однако важно не только, сколько часов она работает, но и то, как освещает помещение. На значение правильного распределения света обратила внимание специалист по освещению птичников Татьяна Котелевец.

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Для обычного домашнего курятника это означает, что лампу нужно разместить так, чтобы она освещала основную часть помещения, где куры едят и двигаются.

В то же время, не стоит устанавливать слишком мощный свет. Чрезмерная яркость может вызвать беспокойство и способствовать расклеиванию, когда куры начинают клевать друг друга.

Гнезда, напротив, лучше располагать в более спокойных и немного затемненных местах, где несушкам будет удобно откладывать яйца.

Также важно соблюдать постоянный режим освещения. Например, если хозяин использует лампу утром и вечером, желательно включать и выключать ее примерно в одно и то же время.

4. Чрезмерное количество кальция не сделает скорлупу крепче

Чтобы куры несли яйца с крепкой скорлупой, хозяева часто дают им измельченную яичную скорлупу, кормовой мел и другие минеральные добавки. Кальций действительно нужен несушкам, ведь он участвует в формировании скорлупы. Однако его излишек не обязательно приносит пользу.

Как объясняют специалисты, важно не только количество кальция, но и то, насколько хорошо он усваивается организмом птицы.

Кроме того, для правильной формовки яиц нужны фосфор, витамин D и другие питательные вещества. Поэтому если куры получают готовый полноценный комбикорм для несушек, не стоит бесконтрольно добавлять к нему большие порции минеральных добавок.

Если же хозяин самостоятельно смешивает зерно и другие корма, нужно позаботиться о сбалансированном составе рациона.

Особо внимательно следует относиться к случаям, когда куры начинают нести яйца с тонкой, мягкой или деформированной скорлупой. Это может свидетельствовать о проблемах питания, хотя возможны и другие причины.

5. Частая смена корма может ухудшать яйценоскость

Еще одна распространенная ситуация в домашнем хозяйстве — когда сегодня курам дают преимущественно пшеницу, завтра кукурузу, а на следующий день много вареного картофеля или каши. Такое кормление не всегда обеспечивает птице стабильное поступление необходимых питательных веществ.

Специалисты обращают внимание, что лишних изменений в составе корма для несушек желательно избегать. Резкое изменение рациона может сказываться на массе яиц, а впоследствии и на количестве, которое откладывает птица. Поэтому домашним курам следует обеспечить постоянный основной рацион. Овощи и другие разрешенные продукты можно давать в качестве дополнения, но не должны вытеснять полноценный корм.

Если необходимо перейти на другой комбикорм либо зерновую смесь, делать это лучше равномерно, смешивая новый корм с обычным.

Другие причины, почему не несутся куры

Также стоит присмотреться к самым несушкам. Если они начали линять, временное уменьшение количества яиц может быть естественным явлением.

Не забывайте проверять и гнезда. Иногда куры продолжают уноситься, но откладывают яйца в скрытых местах двора или хозяйства.

Если же птица стала безжизненной, отказывается от еды, худеет или имеет другие признаки недомогания, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

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