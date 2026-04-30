Почему домашние животные симулируют болезни: ветеринар назвал причину

Домашние животные способны имитировать симптомы болезней или травм, в частности хромоту или подавленное состояние. Ветеринар Алекс, известный в соцсетях, отметил: такое поведение не является случайным и имеет четкое объяснение.

Об этом сообщило издание Express.

По его словам, питомцы способны быстро запоминать, какое поведение приносит им больше внимания, заботы или лакомства. Если животное когда-то действительно болело или травмировалось и получало повышенное внимание, оно может повторять подобные «симптомы» впоследствии.

Чаще всего, говорит ветеринар, животные «симулируют» хромоту, боль в лапе или демонстрируют подавленное состояние. Такое поведение могут провоцировать изменения в жизни — например, другой распорядок дня, стресс или отсутствие хозяина.

В то же время существуют признаки, которые могут указывать на то, что состояние не является настоящим. Например, животное может демонстрировать хромоту только в присутствии владельца, но забывать о ней, когда не находится под наблюдением. Другим показателем может быть реакция на еду: если питомец выглядит вялым, но активно реагирует на кормление, это может свидетельствовать об отсутствии серьезного недомогания.

Ветеринар также обращает внимание на роль контекста. Изменения в среде или распорядке дня, а также недостаток внимания могут провоцировать такое поведение. В этих случаях животное фактически воспроизводит действия, которые ранее приносили ему комфорт.

В то же время специалист отмечает: даже если есть подозрение на «симуляцию», игнорировать симптомы нельзя. Прежде всего нужно убедиться, что у животного нет реальных проблем со здоровьем.

Если же ветеринар исключает заболевание, такое поведение может быть сигналом о потребности в большем внимании, стабильности или физической и умственной активности.

Эта тема вызвала активное обсуждение среди владельцев животных в соцсетях. Пользователи делятся собственными наблюдениями, описывая похожие случаи поведения у своих питомцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что ветеринар назвал 5 пород кошек, которых никогда не завел бы дома. Его мнение вызвало бурное обсуждение среди любителей животных.

