В древности люди пристально следили за любыми необычными ситуациями, которые возникали с дверью. Особое внимание уделяли их скрипу, ведь именно этот зловещий звук считался важнейшим для предсказания будущего и определения жизненных неурядиц.

Также люди придавали большое значение моменту, когда раздавались эти странные звуки.

что может означать скрип дверей, когда вы его услышали перед визитом гостей, или в другое неожиданное время.

Когда заскрипела новая дверь

Если старая дверь начала скрипеть, как правило, это не предвещает ничего плохого. Это лишь означает, что смазка на петлях высохла, и ее необходимо заменить.

Однако если вы услышали такой звук в новой двери, считается, что жителям этого жилья следует ждать неприятностей: финансовых проблем, серьезных ссор или бедствий.

По поверьям, такой скрип — это работа нечистых духов или домового, которым понравилось помещение. В таком случае они всячески пытаются выгнать хозяев.

Раньше люди говорили, когда начали скрипеть двери, которые раньше открывались легко и бесшумно — значит вскоре случится беда.

Если скрип дверей услышал одинокий человек или супруги

Когда внезапный скрип дверей услышал одинокий человек, это может предвещать что вскоре он будет иметь сильные переживания, связанные с любовными отношениями.

Также этот неожиданный звук может предвещать несчастья и болезни.

В свою очередь для супругов неожиданный скрип дверей может означать, что в их жизни вскоре начнутся ссоры и недоразумения, возможно ревность или негативные эмоции.

Если вы услышали скрип дверей ночью

Когда вы услышали скрип дверей ночью и они открылись без постороннего вмешательства — это плохой знак.

Согласно приметам, в семье может произойти что-то плохое, вплоть до потери кого-то из близких. Наши предки считали, что таким образом нечистая сила наведывалась в дом, чтобы забрать человека в загробную жизнь, и поэтому двери самостоятельно начинали часто открываться и закрываться.

Запреты и верования, связанные с дверью:

нельзя громко хлопать дверью , это разрешалось лишь тем, кто планировал жениться (или выйти замуж;

незамужним девушкам следует всегда закрывать входную дверь на замок, чтобы обеспечить верность своего будущего мужа;

если дверь, которая была заперта, вдруг открылась сама , это означало, что скоро семье придется переезжать;

если дверь обваливалась или слетала с петель, это было предвестником большого несчастья — считалось, что случится пожар.

Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

