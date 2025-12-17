- Дата публикации
Почему двери начинают скрипеть перед приходом гостей — старинные приметы о которых мало кто знает
Входные двери издавна считались порталом для нечистой силы. Наши предки особенно боялись скрипа, ведь он мог предвещать финансовые проблемы, ссоры или даже потерю близких.
В древности люди пристально следили за любыми необычными ситуациями, которые возникали с дверью. Особое внимание уделяли их скрипу, ведь именно этот зловещий звук считался важнейшим для предсказания будущего и определения жизненных неурядиц.
Также люди придавали большое значение моменту, когда раздавались эти странные звуки.
ТСН.ua рассказывает, что может означать скрип дверей, когда вы его услышали перед визитом гостей, или в другое неожиданное время.
Когда заскрипела новая дверь
Если старая дверь начала скрипеть, как правило, это не предвещает ничего плохого. Это лишь означает, что смазка на петлях высохла, и ее необходимо заменить.
Однако если вы услышали такой звук в новой двери, считается, что жителям этого жилья следует ждать неприятностей: финансовых проблем, серьезных ссор или бедствий.
По поверьям, такой скрип — это работа нечистых духов или домового, которым понравилось помещение. В таком случае они всячески пытаются выгнать хозяев.
Раньше люди говорили, когда начали скрипеть двери, которые раньше открывались легко и бесшумно — значит вскоре случится беда.
Если скрип дверей услышал одинокий человек или супруги
Когда внезапный скрип дверей услышал одинокий человек, это может предвещать что вскоре он будет иметь сильные переживания, связанные с любовными отношениями.
Также этот неожиданный звук может предвещать несчастья и болезни.
В свою очередь для супругов неожиданный скрип дверей может означать, что в их жизни вскоре начнутся ссоры и недоразумения, возможно ревность или негативные эмоции.
Если вы услышали скрип дверей ночью
Когда вы услышали скрип дверей ночью и они открылись без постороннего вмешательства — это плохой знак.
Согласно приметам, в семье может произойти что-то плохое, вплоть до потери кого-то из близких. Наши предки считали, что таким образом нечистая сила наведывалась в дом, чтобы забрать человека в загробную жизнь, и поэтому двери самостоятельно начинали часто открываться и закрываться.
Запреты и верования, связанные с дверью:
нельзя громко хлопать дверью, это разрешалось лишь тем, кто планировал жениться (или выйти замуж;
незамужним девушкам следует всегда закрывать входную дверь на замок, чтобы обеспечить верность своего будущего мужа;
если дверь, которая была заперта, вдруг открылась сама, это означало, что скоро семье придется переезжать;
если дверь обваливалась или слетала с петель, это было предвестником большого несчастья — считалось, что случится пожар.
Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
