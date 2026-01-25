Почему еда прилипает к сковородкам и как этого избежать

Сковорода / © Фото из открытых источников

Часто, покупая антипригарную сковородку, мы думаем, что навсегда избавились от проблемы пригорания пищи во время жарки. Однако часто реальность не так радужная, как ожидание.

Пища прилипает к сковородкам из-за образования сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла. Чем больше температура, тем меньше натяжение жидкостей. Соответственно, температура уменьшается от центра к краям.

Это создает физическое явление — термокапиллярную конвекцию. В результате в центре образуется сухое пятно, а все масло остается по краям.

Почему пригорает сковорода

Ключевая причина — повреждение антипригарного покрытия. При использовании металлических лопаток и вилок на поверхности появляются царапины. Даже если покрытие выглядит целым, оно становится шероховатым. Еда липнет к металлу. После появления микроповреждений антипригарные свойства снижаются на 40-60%. Часто это заметно при приготовлении в режиме гриль.

Вторая распространенная причина — неправильный уход и хранение. Сковородки с крышками часто моют абразивными губками или складывают стопкой без прокладок. В результате дно и борта трутся друг о друга, затирая защитный слой. До 30% случаев пригорания связаны именно с механическим износом, а не с перегреванием или ошибками в приготовлении.

Что делать

Во-первых, масло нужно лить равномерно, чтобы оно попало на всю поверхность сковородки.

Во-вторых, жарить во что бы то ни стало нужно на умеренном огне. Так температура по всей плоскости сосуда будет более или менее равномерной.

Также во избежание термокапиллярной конвекции нужно регулярно помешивать пищу. Если вы планируете приобрести новую сковородку, стоит обратить внимание на дно — оно должно быть толстым.

