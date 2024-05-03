Почему европейцы и американцы не едят гречку, хотя она и очень полезна: ответ невероятный

Хотя для украинцев гречневая каша является продуктом первой необходимости, в Европе и США ее практически не едят. Как же так вышло?

Считается, что в Киевскую Русь гречка попала из Византии. Название "гречка" означает, что это "греческий" продукт. Сначала ее возделывали только монахи у монастырей, а массово начали сажать позже. К грекам гречка попала из Китая, который считается прародиной культуры. Здесь гречка известна уже более 5 тысяч лет и пользуется спросом до сих пор. Правда в Китае ее больше используют для изготовления гречневой муки для известной лапши "соба".

Полей в Киевской Руси было с избытком, а главная особенность гречихи состоит в том, что эта культура может расти даже на неплодородных малодренированных землях. Также это растение не истощает почву, в отличие от той же кукурузы. После сбора гречка долго хранится.

Но возникает вопрос: почему в Европе и США гречку практически не едят? Причина кроется в том, что быстро растущая гречка довольно неприхотливая культура, а потому в Европе и Америке в древности она была кормом для скота. В Португалии, Испании, Франции, Бельгии, Германии это растение называли "арабским" или "языческим".

Даже сегодня, когда гречку можно приобрести на прилавках магазинов в Европе и США, этот продукт местные жители считают очень горьким. В Индии ее называют "едой бедных" или "черным рисом". Здесь ее не обжаривают, как в Украине, а продают необработанной.

Почему украинцы так любят гречку? После Первой мировой войны, голодомора 30-х годов, Второй мировой войны и советского дефицита гречка оставалась в нашей стране дешевым и доступным продуктом. Ее достаточно всего лишь сварить на воде — и она будет иметь определенный вкус. Даже без приправ.

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