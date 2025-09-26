Почему гниет лук при хранении: ошибка, которую совершают 90% дачников

Почему гниет лук при хранении

Ежегодно тысячи килограммов отличного на вид лука отправляются в мусорник или компост. Чаще всего проблема потери урожая кроется не в плохих условиях хранения, а в банальной ошибке, которая возникает задолго до закладки лука в погреб — прямо на грядке. Как считают многие агрономы, главный враг длительного хранения лука — это спешка.

Когда выкапывать лук

Большинство огородников, боясь осенних дождей или стремясь побыстрее освободить место, выкапывают лук до того, как он полностью созреет. Главный признак готовности лука к уборке — это полностью палящая, пожелтевшая и высохшая ботва.

Риски, вызванные ранним выкапыванием лука

Если убрать урожай слишком рано, возникает, что влияет на лежкость лука:

Незрелая луковица имеет толстую, сочную шейку (место соединения пера с головкой). У здорового, вызревшего лука эта шейка должна высохнуть, стать тонкой и герметично закрыть головку, превратившись в естественный барьер. Если же шейка остается влажной, она становится открытыми «воротами» для проникновения грибковых и бактериальных инфекций, в частности, самой распространенной — шейной гнили.

Незрелый лук не успевает сформировать плотные, сухие наружные чешуи. Эти чешуи являются первой и самой важной защитой от влаги и патогенов. Без них процесс загнивания может начаться уже через несколько недель после закладки.

Лук, который был вырыт рано, может выглядеть абсолютно здоровым, но его негерметичная шейка позволяет инфекции быстро разрушать головку изнутри.

Хотя спешка является самой частой причиной, слишком поздняя уборка также несет риски, особенно во время дождливой погоды. Лук, перележавший в сырой почве, может пойти во вторичный рост или начать портиться еще до выкапывания, становясь более уязвимым к болезням.

Как подготовить лук к хранению

Для того чтобы лук хранился долго и без потерь, критически важно соблюсти три этапа подготовки:

Приблизительно за две недели до запланированного сбора необходимо полностью прекратить полив . Это стимулирует отток питательных веществ из пера в головку, способствует высыханию шейки и укрепляет наружные чешуи, повышая общую устойчивость луковицы к болезням.

После выкапывания (которое должно происходить в сухую погоду) лук нужно качественно просушить . Ее разлагают тонким слоем, вместе с ботвой и корнями, на солнце, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Этот процесс длится от 10 до 20 дней. Цель — полное высыхание шейки и чешуй. Недостаточно просушенный лук обречен, ведь влага — идеальная среда для развития гнили.

Обрезать ботву можно только тогда, когда она полностью высохнет, а шейка станет сухой и ломкой. Оставьте горлышко длиной примерно 3-5 см. Влажная обрезка — это прямой путь для инфекций внутрь головки, поскольку открывает незащищенный срез.

Даже при идеальной подготовке важно поддерживать в хранилище оптимальную температуру и влажность (около 60–70%) и регулярно проверять запасы. Одна испорченная луковица, пораженная грибком, способна заразить целую партию.