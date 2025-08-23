Почему гниют яблоки просто на ветках и как с этим бороться

Некоторые болезни могут испортить урожай яблок / © Pixabay

Первые плоды яблок уже созревают, но это не повод сбавлять бдительность в уходе за деревьями. Так как именно в это время от недостатка полезных элементов и разных болезней, яблоки могут начать гнить на ветках.

Как с этим бороться пишет «Зеленая усадьба».

Основная причина появления гниющих яблок на дереве — монилиоз. Это грибковое заболевание, которое быстро распространяется по саду, споры поражают и плоды, и побеги, и листья разных культур.

Чаще заболевание возникает на взрослых деревьях со кроной. Споры грибов попадают на плоды с порывами ветра или переносятся птицами и насекомыми-вредителями.

Обычно это происходит в середине лета, именно в это время можно обнаружить первые гниющие плоды. Такую форму монилиоза называют плодовой гнилью.

Теплая и влажная погода способствует быстрому распространению заболевания, и если вовремя не принять меры по противодействию, значительная часть урожая будет потеряна.

Чаще плодовая гниль поражает летние сорта яблок с тонкой кожурой. Кроме того, в зоне особого риска оказываются плоды с поврежденной кожурой. Это могут быть разные даже микроскопические трещины или проколы от вредителей, а также травматические повреждения от града или ветвей при сильном ветре.

Профилактика монилиоза

Осы, листовки и плодожорки, конечно, не съедят все яблоки, а этого достаточно, чтобы монилиоз поразил дерево. Поэтому среди профилактических мероприятий важно правильно ухаживать за плодовым садом:

регулярный осмотр сада

своевременная подкормка и поливы

борьба с болезнями и вредителями

применение препаратов для повышения иммунитета

профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами

грамотная формирующая обрезка, не допускающая сгущения кроны

содержание приствольных кругов в чистоте

Парша. Еще одна опасная грибковая инфекция, поражающая плоды, листья, ветки и даже цветы. На листьях появляются зеленые пятна, которые со временем темнеют, а на яблоках серо-коричневые пятна с белой каймой. Пораженные плоды часто трескаются и опадают. Парша также проявляется при хранении яблок.

Хлороз. Это нарушение питания, вызванное нехваткой железа или других микроэлементов. Листья желтеют, теряют цвет, а на плодах появляются темные пятнышки. С течением времени эти пятна увеличиваются и поражают весь фрукт. Причиной является бедная почва или неправильное внесение удобрений.

Мухосид. Грибок, проявляющийся в виде мелких темных точек на плодах, которые не смываются. Это не вредит вкусу, но портит вид яблок и делает невозможным длительное хранение. Предрасполагающие условия для болезни: влага, частые туманы, затяжная роса, загущенные деревья или посадка в низовьях.

